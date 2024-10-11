Виникла іскра: жінка кинула нареченого і одружилася зі своєю подругою (фото)

Кайла Дуді подружилася з дружиною одного зі своїх клієнтів Ерікою. Незабаром вони стали найкращими подругами, щодня листувалися і проводили час разом.

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29-річна Кайла Дуді зі штату Флорида (США) поділилася історією про те, як була заручена з чоловіком на ім'я Гаррі, але мала відчуття замкненості та невпевненості в цих стосунках. Незабаром після знайомства з Ерікою, дружиною одного з клієнтів, вони зблизилися і стали найкращими подругами. Про це пише The Sun.

Кайла поділилася історією про те, як почалися її стосунки з подругою. Вона зізналася, що почувалася спокійно і комфортно з Гаррі, але усвідомлювала, що не була шалено закохана в нього. Їхній зв'язок більше нагадував дружбу, ніж романтичні стосунки, які вона бачила у своїх друзів.

Працюючи особистим тренером у грудні 2021 року, Кайла подружилася з клієнтом Деном (ім'я змінено), а в листопаді 2022 року познайомилася з його дружиною Ерікою. За кілька місяців вони з нею стали найкращими подругами, щодня листувалися і проводили час учотирьох разом з їхніми партнерами.

Зрештою Кайла та Еріка прийняли свої почуття Фото: Instagram/Mrskayladoody33124

У лютому 2023 року Гаррі освідчився Кайлі. Вона сказала "так", відчуваючи при цьому внутрішню невпевненість. Кайла почала планувати весілля і запропонувала Еріці стати подружкою нареченої. Через кілька днів та зізналася, що поцілувала іншу жінку, і розповіла Кайлі, що збирається розлучитися з чоловіком. Вона усвідомила, що їй подобаються дівчата. Кайла була приголомшена. Вона почала розуміти, що теж відчуває почуття до Еріка. Попри спроби придушити свої емоції, між ними виникла нова, романтична іскра. Їхнє спілкування переросло у флірт. У цей період Кайла почала шукати виправдання, щоб уникнути близькості з Гаррі.

Пара планує створити сім'ю за допомогою ЕКЗ Фото: The Sun

Зрештою Кайла та Еріка прийняли свої почуття, що привело американку до рішення розірвати заручини з Гаррі.

Між жінками зав'язалися романтичні стосунки, і через пів року Еріка запропонувала Кайлі вийти за неї заміж. У квітні вони одружилися в оточенні найближчих. Кайла назвала цей день "найкращим рішенням" у своєму житті, нарешті знайшовши справжнє кохання і щастя. Зараз пара планує створити сім'ю за допомогою ЕКЗ.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що дівчина кинула життя моделі Playboy заради покинутої ферми в глушині. Катжира вирішила, що їй потрібен більш спокійний ритм життя і купила занедбану ферму, щоб відремонтувати її.