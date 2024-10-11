В сеть слили "деликатное" видео 24-летней судьи: она говорит, что это клевета (фото)

Девушку обвиняют в том, что она снялась в пикантных сценах вместе с 61-летним наблюдателем.

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24-летняя Элиф Караарслан из Турции оказалась в центре скандала после публикации "деликатного" видео. Девушка все отрицает и обвиняет таинственного обличителя в клевете и использовании для этого искусственного интеллекта, пишет издание Daily Star.

В провокационном ролике Элиф, работающая судьей во время футбольных матчей, якобы снялась в пикантных сценах вместе с 61-летним наблюдателем Орханом Эрдемиром. Этот мужчина признал свою причастность, но добавил, что не давал разрешения на обнародование видео.

Впереди путь борьбы

Элиф, в свою очередь, категорически все отрицает. По ее словам, ролик сделали с помощью искусственного интеллекта — его обнародование привело к тому, что ей запретили работать арбитром.

Элиф категорически все отрицает Фото: Elif Karaarslan | Instagram

"У меня впереди долгий путь юридической борьбы, но я все преодолею самым сильным и надежным способом. Надеюсь на вашу полную поддержку и любовь. Плакать, кричать и грустить — это совсем не то, что я собираюсь делать. Я буду стоять на своем до конца. Я лишь одна из многих, кому наносят вред, но надеюсь, что стану последней", — заявила футбольная судья из Турции.

Подорванная честь

Эрдемир также обвинил обличителя в непорядочности и нанесении непоправимого ущерба его репутации.

"Моя честь была подорвана. В дополнение к финансовым потерям, я понес неописуемый эмоциональный ущерб", — говорит мужчина.

Кстати, в юности Элиф мечтала стать профессиональной футболисткой и даже проложила себе путь в турецкий "Бешикташ". Однако травма крестообразного сустава, полученная в 16-летнем возрасте, заставила ее обратить внимание на судейство.

Девушка собирается судиться с "обличителем" Фото: Elif Karaarslan | Instagram

За последние годы женщина собрала 386 тысяч подписчиков в Instagram. Там она активно делится гламурными фотографиями со своих обедов в ресторанах, снимками из отпуска, на которых загорает и плавает в бикини.

Напомним, ранее Фокус писал, что 27-летний Ханиф Джонсон из Пенсильвании (США), который трижды попадал в тюрьму, начал жизнь с чистого листа, и был избран самым молодым судьей штата.

А вот судья из Киевской области поехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна во время действия военного положения, прикрываясь фальшивым приглашением на конференцию по вопросам помощи детям-сиротам и переселенцам.