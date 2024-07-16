Командировка к детям-сиротам: судью-взяточника будут судить за поездку на Карибы (фото)
По данным следствия, судья уехал на отдых вместе с сожительницей летом 2023 года, а уже в сентябре того же года его разоблачили на взятке за принятие "правильного" решения в имущественном споре.
Судья из Киевской области поехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна во время действия военного положения, прикрываясь фальшивым приглашением на конференцию по вопросам помощи детям-сиротам и переселенцам. Его будут судить за подделку документов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
По данным следствия, судья горрайонного суда Броваров в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС.
"На основании этой фальшивки в суде ему оформили служебную командировку за границу", — отметили в ГБР.
На самом деле такого события никто даже не планировал проводить ни в Украине, ни за рубежом.
В то же время в СБУ уточнили, что вместо конференции судья вместе со своей сожительницей отправился на круизном лайнере на Карибские острова.
На основании полученных доказательств судье и его сообщнику — адвокату — сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:
- чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц).
В СБУ также напомнили, что в сентябре 2023 года этого же судью разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре.
Напомним, 16 июля Служба безопасности Украины задержала медсестру и ее мужа, которые работали на российские спецслужбы, готовя ракетные удары по Харькову и Сумской области.
15 июля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали одного из главных таможенников, который требовал взятки с импортеров.