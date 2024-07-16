Відрядження до дітей-сиріт: суддю-хабарника судитимуть за поїздку на Кариби (фото)

За даними слідства, суддя поїхав на відпочинок разом зі співмешканкою влітку 2023, а вже у вересні того ж року його викрили на хабарі за ухвалення "правильного" рішення у майновому спорі.

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Суддя з Київщини поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну під час дії воєнного стану, прикриваючись фальшивим запрошенням на конференцію з питань допомоги дітям-сиротам та переселенцям. Його судитимуть за підробку документів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, суддя міськрайонного суду Броварів у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

"На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон", — зазначили в ДБР.

Насправді такої події ніхто навіть не планував проводити ні в Україні, ні за кордоном.

Суддя Броварського міськрайонного суду Фото: СБУ

Водночас в СБУ уточнили, що замість конференції суддя разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату ‒ повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

СБУ повідомила про підозру судді, який поїхав відпочивати на Кариби під час дії воєнного стану Фото: СБУ

В СБУ також нагадали, що у вересні 2023 року цього ж суддю викрили на хабарі, який він отримав за прийняття "правильного" рішення у майновому спорі.

Нагадаємо, 16 липня Служба безпеки України затримала медсестру та її чоловіка, які працювали на російські спецслужби, готуючи ракетні удари по Харкову та Сумщині.

15 липня Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали одного з головних митників, який вимагав хабарі з імпортерів.