У мережу злили "делікатне" відео 24-річної судді: вона каже, що це наклеп (фото)

Дівчину звинувачують у тому, що вона знялась у пікантних сценах разом із 61-річним спостерігачем.

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24-річна Еліф Караарслан з Туреччини опинилася у центрі скандалу після публікації "делікатного" відео. Дівчина все заперечує й звинувачує таємничого викривача у наклепі та використанні для цього штучного інтелекту, пише видання Daily Star.

У провокаційному ролику Еліф, яка працює суддею під час футбольних матчів, нібито знялася в пікантних сценах разом із 61-річним спостерігачем Орханом Ердеміром. Цей чоловік визнав свою причетність, але додав, що не давав дозволу на оприлюднення відео.

Попереду шлях боротьби

Еліф, своєю чергою, категорично усе заперечує. За її словами, ролик зробили за допомогою штучного інтелекту — його оприлюднення призвело до того, що їй заборонили працювати арбітром.

Еліф категорично усе заперечує Фото: Elif Karaarslan | Instagram

"У мене попереду довгий шлях юридичної боротьби, але я все подолаю найсильнішим та найнадійнішим способом. Сподіваюся на вашу повну підтримку і любов. Плакати, кричати та сумувати — це зовсім не те, що я збираюсь робити. Стоятиму на своєму до кінця. Я лише одна з багатьох, кому завдають шкоди, але сподіваюся, що стану останньою", — заявила футбольна суддя з Туреччини.

Підірвана честь

Ердемір також звинуватив "викрадача" у непорядності та завдані непоправної шкоди його репутації.

"Моя честь була підірвана. На додаток до фінансових втрат, я зазнав невимовної емоційної шкоди", — каже чоловік.

До речі, в юності Еліф мріяла стати професійною футболісткою й навіть проклала собі шлях у турецький "Бешикташ". Однак травма хрестоподібного суглоба, отримана у 16-річному віці, змусила її звернути увагу на суддівство.

Дівчина збирається судитися з "викривачем" Фото: Elif Karaarslan | Instagram

За останні роки жінка назбирала 386 тисяч підписників в Instagram. Там вона активно ділиться гламурними фотографіями зі своїх обідів у ресторанах, знімками з відпустки, на яких засмагає та плаває у бікіні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річний Ханіф Джонсон з Пенсильванії (США), який тричі потрапляв до в'язниці, почав життя із чистого аркуша, й був обраний наймолодшим суддею штату.

А от суддя з Київщини поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну під час дії воєнного стану, прикриваючись фальшивим запрошенням на конференцію з питань допомоги дітям-сиротам та переселенцям.