Угрожал клешнями и хвостом: студентка нашла в посылке с обувью ядовитого скорпиона (фото)

София Алонсо-Моссингер рассказала, что ей было страшно находиться в одной комнате со скорпионом. На помощь девушке пришел студент-зоолог Оливер Джеймс.

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18-летняя София Алонсо-Моссингер из Англии открывала посылку с обувью и увидела ядовитого скорпиона. Об этом пишет Daily Mail.

Студентка обнаружила опасное создание, когда открывала упаковку с ботинками. В панике она позвала соседей, и на помощь пришел студент-зоолог Оливер Джеймс. Он сумел поймать скорпиона с помощью кухонных щипцов и поместил его в пластиковый контейнер.

Алонсо-Моссингер призналась, что была в шоке от произошедшего, а парень отметил, что ситуация была напряженной из-за опасности, которую несет создание. К сожалению, когда Оливер обратился за советом к своему профессору, даже у нее не нашлось решения, поэтому группе пришлось проделывать отверстия в контейнере, чтобы он мог дышать.

Пока студенты решали, что делать, они поили скорпиона водой через кухонное полотенце, а затем обратились в Национальный центр по защите животных.

На шокирующих кадрах видно, как ядовитое существо мечется внутри контейнера, угрожая клешнями и хвостом, в попытке скрыться.

Скорпиона удалось поместить в пластиковый контейнер Фото: коллаж Фокус

Крис Ньюман, представитель центра, пояснил, что хотя укус скорпиона может быть опасным, чаще всего он вызывает лишь дискомфорт.

"Я думала, что это сон. Я чувствую себя нормально с пауками и прочими существами, но было страшно оказаться в одной комнате со скорпионом", — добавила София Алонсо-Моссингер

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