Погрожував клешнями і хвостом: студентка знайшла в посилці зі взуттям отруйного скорпіона (фото)

Софія Алонсо-Моссінгер розповіла, що їй було страшно перебувати в одній кімнаті зі скорпіоном. На допомогу дівчині прийшов студент-зоолог Олівер Джеймс.

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18-річна Софія Алонсо-Моссінгер з Англії відкривала посилку зі взуттям і побачила отруйного скорпіона. Про це пише Daily Mail.

Студентка виявила небезпечне створіння, коли відкривала упаковку з черевиками. У паніці вона покликала сусідів, і на допомогу прийшов студент-зоолог Олівер Джеймс. Він зумів зловити скорпіона за допомогою кухонних щипців і помістив його в пластиковий контейнер.

Алонсо-Моссінгер зізналася, що була шокована подією, а хлопець зазначив, що ситуація була напруженою через небезпеку, яку несе створіння. На жаль, коли Олівер звернувся по пораду до своєї професорки, навіть у неї не знайшлося рішення, тож групі довелося проробляти отвори в контейнері, щоб він міг дихати.

Поки студенти вирішували, що робити, вони поїли скорпіона водою через кухонний рушник, а потім звернулися до Національного центру із захисту тварин.

На шокуючих кадрах видно, як отруйна істота метається всередині контейнера, погрожуючи клешнями та хвостом, у спробі сховатися.

Скорпіона вдалося помістити в пластиковий контейнер Фото: колаж Фокус

Кріс Ньюман, представник центру, пояснив, що хоча укус скорпіона може бути небезпечним, найчастіше він викликає лише дискомфорт.

"Я думала, що це сон. Я почуваюся нормально з павуками та іншими істотами, але було страшно опинитися в одній кімнаті зі скорпіоном", — додала Софія Алонсо-Моссінгер.

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Також стало відомо, що в Європі борються з навалою агресивних "супермурах". Комахи пошкоджують інфраструктуру і вторгаються в будинки людей, змушуючи їх навіть переїжджати. Вони також спричинили кілька відключень електрики, перегризаючи кабелі.