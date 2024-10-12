Полная чернота: невероятно четкая фотография астероида в космосе заставила людей испугаться

В сети показали фото астероиад Рюгу — околоземного и потенциально опасного космического объекта.

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Фото астероида крупным планом заставляет многих людей испугаться. Астероид, о котором идет речь, называется Рюгу, и фотография дает захватывающую и ясную картину того, как он выглядит вблизи. Об этом сообщает издание Unilad.

Несомненно, удивительно иметь такую ​​ясную фотографию астероида, многих людей немного расстроил один конкретный аспект невероятной картины. Фотография была расхвалена как одна из "самых четких из когда-либо сделанных" фотографий астероида, представляющего собой каменистые объекты, плавающие в космосе.

Рюгу — очень важный астероид, который является потенциально опасным для Земли.

В пояснении от НАСА говорится: "Астероид Рюгу, околоземный и потенциально опасный астероид, классифицируется как астероид типа Cb, имеющий темную поверхность и диаметр около 1 километра. Считается, что он состоит из богатых водой и углеродистых материалов, важных ключевых элементов, которые имеют отношение к жизни на Земле.

"Изучение Рюгу и возвращенных углеродистых образцов предоставит важную информацию о происхождении и эволюции Солнечной системы, в частности, внутренних планет".

Но хотя так интересно видеть такой астероид так отчетливо, была одна вещь, которая оставила многих людей очень обеспокоенными — насколько темным на самом деле является космос.

Многие люди были обеспокоены чернильной чернотой, окружающей астероид.

Несмотря на невероятную изоляцию и всеобъемлющую тьму, некоторые астронавты, которые зашли так далеко, как когда-либо заходили люди, не чувствовали себя одинокими. Одним из таких астронавтов является Майкл Коллинз, который пилотировал командный модуль на Аполлоне-11.

Коллинз стал самым изолированным человеком во Вселенной, когда он перешел на темную сторону Луны.

Несмотря на это, он сказал, что чувствовал "осознание, предвкушение, удовлетворение, уверенность, почти ликование".

Как уже писал Фокус, ракета SpaceX сделала потрясающие снимки Земли из космоса. Камеры, установленные на второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 сделали несколько фотографий нашей планеты во время запуска миссии Hera к астероиду Диморф.

Также Фокус писал о том, что ученые представили еще одно решение парадокса Ферми, которое предполагает, что мы может получить сообщение только от внеземных цивилизаций, которые уже исчезли.