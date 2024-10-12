Повна чорнота: неймовірно чітка фотографія астероїда в космосі змусила людей злякатися

У мережі показали фото астероїад Рюгу — навколоземного і потенційно небезпечного космічного об'єкта.

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Фото астероїда крупним планом змушує багатьох людей злякатися. Астероїд, про який ідеться, називається Рюгу, і фотографія дає захопливу і ясну картину того, який він має зблизька вигляд. Про це повідомляє видання Unilad.

Безсумнівно, дивно мати таку ясну фотографію астероїда, багатьох людей трохи засмутив один конкретний аспект неймовірної картини. Фотографію було розхвалено як одну з "найчіткіших із коли-небудь зроблених" фотографій астероїда, що являє собою кам'янисті об'єкти, які плавають у космосі.

Рюгу — дуже важливий астероїд, який є потенційно небезпечним для Землі.

У поясненні від НАСА йдеться: "Астероїд Рюгу, навколоземний і потенційно небезпечний астероїд, класифікується як астероїд типу Cb, що має темну поверхню і діаметр близько 1 кілометра. Вважається, що він складається з багатих водою і вуглецевих матеріалів, важливих ключових елементів, які мають відношення до життя на Землі.

"Вивчення Рюгу і повернутих вуглецевих зразків надасть важливу інформацію про походження та еволюцію Сонячної системи, зокрема, внутрішніх планет".

Але хоча так цікаво бачити такий астероїд так чітко, була одна річ, яка залишила багатьох людей дуже стурбованими — наскільки темним насправді є космос.

Багато людей були стурбовані чорнильною чорнотою, що оточує астероїд.

Незважаючи на неймовірну ізоляцію і всеосяжну темряву, деякі астронавти, які зайшли так далеко, як коли-небудь заходили люди, не почувалися самотніми. Одним із таких астронавтів є Майкл Коллінз, який пілотував командний модуль на Аполлоні-11.

Коллінз став найбільш ізольованою людиною у Всесвіті, коли він перейшов на темний бік Місяця.

Незважаючи на це, він сказав, що відчував "усвідомлення, передчуття, задоволення, впевненість, майже радість".

Як уже писав Фокус, ракета SpaceX зробила приголомшливі знімки Землі з космосу. Камери, встановлені на другому ступені ракети-носія Falcon 9 зробили кілька фотографій нашої планети під час запуску місії Hera до астероїда Діморф.

Також Фокус писав про те, що вчені представили ще одне рішення парадоксу Фермі, яке припускає, що ми можемо отримати повідомлення тільки від позаземних цивілізацій, які вже зникли.