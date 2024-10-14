Раскрыт секрет "188-летнего отшельника", найденного в пещере (фото)

Старец родился в Мумбаи и посещал школу до седьмого или восьмого класса. Он поклоняется индуистскому богу Хануману.

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Удалось раскрыть некоторые факты из биографии таинственного "188-летнего отшельника", которого недавно нашли в одной из индийских пещер вблизи Бенгалура. Как выяснилось, этого человека зовут Сиярам Баба и на самом деле ему не более 109 лет. Об этом пишет издание News 18.

Видео, на котором двое мужчин помогают передвигаться изможденному старцу, впервые появилось в сети X (бывший Twitter), собрав миллионы просмотров. В описании к ролику отмечалось: "В пещере только что нашли индейца. Говорят, ему 188 лет".

В комментариях люди начали писать, что возраст мужчины указан неточно, это побудило автора извиниться за ошибку. "Мне стыдно, что я написал 188. Все, что больше 120, было бы смешно. Разве что он нашел пожизненный запас адреналина", — пошутил он.

Сиярам Баба в настоящее время находится в ашраме Бхатьяна (штат Мадхья-Прадеш). По информации издания, мужчина родился в Мумбаи и посещал школу до седьмого или восьмого класса. Он является преданным последователем индуистского бога Ханумана.

Сиярам Баба сейчас находится в ашраме Бхатьяна Фото: X (Twitter)

Говорят, что после встречи со святым старец покинул свой дом и отправился в Гималаи, чтобы совершить покаяние. Свои дни отшельник проводил за чтением священных писаний, демонстрируя сильную преданность религиозным практикам, а также отказался от благ цивилизации и одежды, прикрываясь одной повязкой.

Сейчас оригинальное видео о таинственном индийском отшельнике собрало более 34 миллионов просмотров на платформе Х.

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