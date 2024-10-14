Розкрито секрет "188-літнього відлюдника", знайденого у печері (фото)

Старець народився в Мумбаї й відвідував школу до сьомого чи восьмого класу. Він поклоняється індуїстському богу Хануману.

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Вдалось розкрити деякі факти з біографії таємничого "188-літнього відлюдника", якого нещодавно знайшли в одній з індійських печер поблизу Бенгалуру. Як з’ясувалося, цього чоловіка звуть Сіярам Баба й насправді йому не більше 109 років. Про це пише видання News 18.

Відео, на якому двоє чоловіків допомагають пересуватися виснаженому старцю, вперше з’явилося в мережі X (колишній Twitter), зібравши мільйони переглядів. В описі до ролика зазначалося: "У печері щойно знайшли індійця. Кажуть, йому 188 років".

У коментарях люди почали писати, що вік чоловіка вказаний неточно, це спонукало автора перепросити за помилку. "Мені соромно, що я написав 188. Все, що понад 120, було б смішно. Хіба що він знайшов довічний запас адреналіну", — пожартував він.

Сіярам Баба наразі перебуває в ашрамі Бгатьяна (штат Мадхья-Прадеш). За інформацією видання, чоловік народився в Мумбаї й відвідував школу до сьомого або восьмого класу. Він є відданим послідовником індуїстського бога Ханумана.

Сіярам Баба наразі перебуває в ашрамі Бгатьяна Фото: X (Twitter)

Кажуть, що після зустрічі зі святим старець покинув свій дім й відправився у Гімалаї, щоб здійснити покаяння. Свої дні відлюдник проводив за читанням священних писань, демонструючи сильну відданість релігійним практикам, а також відмовився від благ цивілізації та одягу, прикриваючись однією пов'язкою.

Наразі оригінальне відео про таємничого індійського відлюдника зібрало понад 34 мільйони переглядів на платформі Х.

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