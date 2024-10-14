"Ищем зрелого": семейную пару "захейтили" из-за странного объявления о поиске квартиранта

Пара из Лондона разместила объявление о сдаче комнаты, но с необычным условием: новый сосед должен будет несколько ночей в месяц проводить вне квартиры, чтобы они могли оставаться одни. Этот странный запрос вызвал волну критики и насмешек в сети.

Related video

Пара столкнулась с критикой за размещение объявления, в котором они искали соседа по квартире, а их требования были названы многими "неадекватными". Об этом пишет Mirror.

Каждый, кто хоть раз снимал жилье, знает, что этот процесс может быть настоящим испытанием. Но если вам повезло жить в хорошем доме в приличном районе и вы ищете соседа для разделения аренды и счетов, вам может показаться, что выбор у вас велик. Однако некоторые люди злоупотребляют этой возможностью, устанавливая завышенные цены и предъявляя странные требования. Пара из лондонского района Бэттерси разместила в Facebook объявление о сдаче комнаты и подробно описала, кого они ищут в качестве арендатора.

Начало объявления выглядело многообещающе: светлая спальня с двуспальной кроватью в "прекрасной" квартире, всего в нескольких минутах ходьбы от станций метро. Они писали: "В квартире достаточно места для отдыха и обедов, множество встроенных шкафов и письменные столы в комнате. Квартира состоит из трех комнат, имеет высокие потолки, отдельную ванную, кухню, столовую и гостиную, а также комнаты Алекса и Мади".

Пара разместила странное объявление

Пара уточнила, что ищет "зрелого, чистоплотного и дружелюбного человека, который работает полный рабочий день". Они также добавили, что живут вместе уже 18 месяцев и оба часто работают из дома. В объявлении говорилось: "Мы ведем спокойный, размеренный образ жизни, иногда встречаемся с друзьями. Вечеринки нас больше не привлекают, и мы хотели бы, чтобы наш сосед также предпочитал спокойный отдых дома. Было бы здорово подружиться с ним, а не просто делить жилплощадь!"

До этого момента все выглядело вполне разумно. Но когда дело дошло до стоимости аренды, вскрылись проблемы. В объявлении указывалось: "Обычно аренда комнаты составляет 1300 фунтов стерлингов, но мы предлагаем ее за 1200 фунтов + счета. Мы надеемся найти кого-то, у кого есть партнер или семья поблизости, где он мог бы ночевать 3-4 раза в месяц, чтобы мы могли наслаждаться квартирой в одиночестве. Разумеется, вы также получите такую возможность, когда нас не будет дома!"

Это объявление быстро стало вирусным на Reddit с саркастической подписью: "Сдайте нам комнату, только не живите в ней — за 1200 фунтов! Это должно быть незаконно". Пост мгновенно вызвал волну гневных комментариев.

Один пользователь написал: "Я в той самой группе на Facebook. Их так сильно осудили, что они удалили пост. Потом они повторно разместили объявление на SpareRoom, убрав ключевые детали, и теперь какой-то несчастный окажется в их сетях".

Другой человек поделился личным опытом: "Я жил с такими соседями — это ужасно. Быстро стало ясно, что им не нужен сосед, они просто не могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру. Кто согласится платить 1200 фунтов, чтобы чувствовать себя нежеланным гостем?"

Еще один комментатор добавил: "Платить 1200 фунтов и при этом каждую неделю на несколько дней возвращаться к родителям? И все это с ощущением, что ты нежеланный? Эти двое явно не в себе".

Четвертый пользователь подытожил: "Это даже невыгодная сделка. "3-4 ночи в месяц" — это примерно 10% времени, а они предлагают всего лишь 8% скидки. Причем это даже не скидка, а игра с ценами: они просто изменили 1300 на 1200 + счета".

Напомним, пара прошла с разных концов Великой Китайской стены, чтобы пожениться, но вскоре рассталась.

Также сообщалось, что жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.