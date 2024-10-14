"Шукаємо зрілого": сімейну пару "захейтили" через дивне оголошення про пошук квартиранта

Пара з Лондона розмістила оголошення про здачу кімнати, але з незвичною умовою: новий сусід повинен буде кілька ночей на місяць проводити поза квартирою, щоб вони могли залишатися самі. Цей дивний запит викликав хвилю критики та насмішок у мережі.

Related video

Пара зіткнулася з критикою за розміщення оголошення, в якому вони шукали сусіда по квартирі, а їхні вимоги були названі багатьма "неадекватними". Про це пише Mirror.

Кожен, хто хоч раз винаймав житло, знає, що цей процес може бути справжнім випробуванням. Але якщо вам пощастило жити в хорошому будинку в пристойному районі і ви шукаєте сусіда для поділу оренди і рахунків, вам може здатися, що вибір у вас великий. Однак деякі люди зловживають цією можливістю, встановлюючи завищені ціни і висуваючи дивні вимоги. Пара з лондонського району Беттерсі розмістила у Facebook оголошення про здачу кімнати і детально описала, кого вони шукають як орендаря.

Початок оголошення мав багатообіцяючий вигляд: світла спальня з двоспальним ліжком у "чудовій" квартирі, лише за кілька хвилин ходьби від станцій метро. Вони писали: "У квартирі достатньо місця для відпочинку та обідів, безліч вбудованих шаф і письмові столи в кімнаті. Квартира складається з трьох кімнат, має високі стелі, окрему ванну, кухню, їдальню і вітальню, а також кімнати Алекса і Маді".

Пара розмістила дивне оголошення

Пара уточнила, що шукає "зрілу, охайну і доброзичливу людину, яка працює повний робочий день". Вони також додали, що живуть разом уже 18 місяців і обидва часто працюють з дому. В оголошенні йшлося: "Ми ведемо спокійний, розмірений спосіб життя, іноді зустрічаємося з друзями. Вечірки нас більше не приваблюють, і ми хотіли б, щоб наш сусід також надавав перевагу спокійному відпочинку вдома. Було б чудово подружитися з ним, а не просто ділити житлоплощу!"

До цього моменту все виглядало цілком розумно. Але коли справа дійшла до вартості оренди, розкрилися проблеми. В оголошенні зазначалося: "Зазвичай оренда кімнати становить 1300 фунтів стерлінгів, але ми пропонуємо її за 1200 фунтів + рахунки. Ми сподіваємося знайти когось, у кого є партнер або сім'я поблизу, де він міг би ночувати 3-4 рази на місяць, щоб ми могли насолоджуватися квартирою на самоті. Зрозуміло, ви також отримаєте таку можливість, коли нас не буде вдома!"

Це оголошення швидко стало вірусним на Reddit із саркастичним підписом: "Здайте нам кімнату, тільки не живіть у ній — за 1200 фунтів! Це має бути незаконно". Пост миттєво викликав хвилю гнівних коментарів.

Один користувач написав: "Я в тій самій групі на Facebook. Їх так сильно засудили, що вони видалили пост. Потім вони повторно розмістили оголошення на SpareRoom, прибравши ключові деталі, і тепер якийсь нещасний опиниться в їхніх мережах".

Інша людина поділилася особистим досвідом: "Я жив із такими сусідами — це жахливо. Швидко стало зрозуміло, що їм не потрібен сусід, вони просто не можуть дозволити собі знімати двокімнатну квартиру. Хто погодиться платити 1200 фунтів, щоб почуватися небажаним гостем?"

Ще один коментатор додав: "Платити 1200 фунтів і при цьому щотижня на кілька днів повертатися до батьків? І все це з відчуттям, що ти небажаний? Ці двоє явно не в собі".

Четвертий користувач підсумував: "Це навіть невигідна угода. "3-4 ночі на місяць" — це приблизно 10% часу, а вони пропонують лише 8% знижки. Причому це навіть не знижка, а гра з цінами: вони просто змінили 1300 на 1200 + рахунки".

Нагадаємо, пара пройшла з різних кінців Великої Китайської стіни, щоб одружитися, але незабаром розлучилася.

Також повідомлялося, що дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.