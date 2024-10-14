Интервал звука сирены и размеры решетки гриля: топ-7 самых бестолковых стандартов Германии (фото)

В Германии действуют около 35 тысяч стандартов для разных случаев жизни. Однако некоторые вызывают недоумение из-за своей абсурдности и нелепости.

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В Германии действует около 35 тысяч государственных стандартов DIN (Deutsches Institut für Normung — Немецкий институт стандартизации — ред.), который регулирует использование товаров и услуг в рамках общеевропейских стандартов EN и международных ISO. Издание Bild опубликовало ряд норм, которые назвало "бюрократическим бредом".

Журналисты пишут, что по немецкой норме DIN 14610, интервал сирены экстренных служб должен составлять чистую кварту.

Интервал звуковой сирены (фото: Bild)

В соответствии с правилом DIN EN 1400, детские соски должны иметь как минимум два отверстия диаметром 4 мм. Это правило сделано для того, чтобы в случае, если ребенок проглотит пустышку, он ею не задохнулся.

Размеры детской соски (фото: Bild)

Еще несколько стандартов в Германии удивят любителей алкогольных напитков и пикников. К примеру, стандарт DIN EN 1860-1 предусматривает, что расстояние между решетками гриля не должно превышать 20 мм, чтобы колбаски не провалились в огонь.

Размеры решетки для гриля (фото: Bild)

А правило DIN 6099 предусматривает наличие ровно 21 зазубрины в крышке пивной бутылки, хотя раньше их количество составляло 24 зазубрины.

Размеры и количество зазубрин на пивной крышке (фото: Bild)

Не менее интересны правила стандартизации пищевых продуктов. Например, по стандарту ЕС 97/2010, спелым яблоком считается только то, что имеет не менее 60 мм в диаметре и массой 90 граммов.

Стандарты яблока (фото: Bild)

По тому же правилу, настоящей пиццей считается только та, которая имеет в диаметре до 35 см и высоту бортиков от 1 до 2 см, которую испекли в каменной печи при температуре 430°C в течение 60-90 секунд.

Размеры и стандарты приготовления пиццы (фото: Bild)

Странным правилом стандартизации также стоит отметить проверку мужских механических контрацептивов. В частности, по стандарту DIN EN ISO 4074, каждый презерватив должен пройти проверку на прочность, и будет считаться прочным только если выдержит 18 литров воды.

Напомним, Фокус писал о том, как клиенты в Британии сбежали из отеля, просмотрев камеры наблюдения. В последние недели в одной из детских комнат заведения наблюдался всплеск паранормальной активности.

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