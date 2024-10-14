Интервал звука сирены и размеры решетки гриля: топ-7 самых бестолковых стандартов Германии (фото)
В Германии действуют около 35 тысяч стандартов для разных случаев жизни. Однако некоторые вызывают недоумение из-за своей абсурдности и нелепости.
В Германии действует около 35 тысяч государственных стандартов DIN (Deutsches Institut für Normung — Немецкий институт стандартизации — ред.), который регулирует использование товаров и услуг в рамках общеевропейских стандартов EN и международных ISO. Издание Bild опубликовало ряд норм, которые назвало "бюрократическим бредом".
Журналисты пишут, что по немецкой норме DIN 14610, интервал сирены экстренных служб должен составлять чистую кварту.
В соответствии с правилом DIN EN 1400, детские соски должны иметь как минимум два отверстия диаметром 4 мм. Это правило сделано для того, чтобы в случае, если ребенок проглотит пустышку, он ею не задохнулся.
Еще несколько стандартов в Германии удивят любителей алкогольных напитков и пикников. К примеру, стандарт DIN EN 1860-1 предусматривает, что расстояние между решетками гриля не должно превышать 20 мм, чтобы колбаски не провалились в огонь.
А правило DIN 6099 предусматривает наличие ровно 21 зазубрины в крышке пивной бутылки, хотя раньше их количество составляло 24 зазубрины.
Не менее интересны правила стандартизации пищевых продуктов. Например, по стандарту ЕС 97/2010, спелым яблоком считается только то, что имеет не менее 60 мм в диаметре и массой 90 граммов.
По тому же правилу, настоящей пиццей считается только та, которая имеет в диаметре до 35 см и высоту бортиков от 1 до 2 см, которую испекли в каменной печи при температуре 430°C в течение 60-90 секунд.
Странным правилом стандартизации также стоит отметить проверку мужских механических контрацептивов. В частности, по стандарту DIN EN ISO 4074, каждый презерватив должен пройти проверку на прочность, и будет считаться прочным только если выдержит 18 литров воды.
Напомним, Фокус писал о том, как клиенты в Британии сбежали из отеля, просмотрев камеры наблюдения. В последние недели в одной из детских комнат заведения наблюдался всплеск паранормальной активности.
Также ранее мы писали о том, как муж "испортил" медовый месяц жене, пригласив вместе с ними другую пару. Девушка ожидала, что ее медовый месяц запомнится ей на всю жизнь, но долгожданный отпуск оказался совершенно противоположным.