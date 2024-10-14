Інтервал звуку сирени і розміри ґратки гриля: топ 7 найбезглуздіших стандартів Німеччини (фото)
У Німеччині діють близько 35 тисяч стандартів для різних випадків життя. Однак деякі викликають здивування через свою абсурдність і недолугість.
У Німеччині діє близько 35 тисяч державних стандартів DIN (Deutsches Institut für Normung — Німецький інститут стандартизації — ред.), який регулює використання товарів і послуг у рамках загальноєвропейських стандартів EN та міжнародних ISO. Видання Bild опублікувало низку норм, які назвало "бюрократичною маячнею".
Журналісти пишуть, що за німецькою нормою DIN 14610, інтервал сирени екстрених служб повинен становити чисту кварту.
Відповідно до правила DIN EN 1400, дитячі соски повинні мати як мінімум два отвори діаметром 4 мм. Це правило зроблено для того, щоб у випадку, якщо дитина проковтне пустунку, вона нею не задихнулася.
Ще кілька стандартів у Німеччині здивують поціновувачів алкогольних напоїв і пікніків. До прикладу, стандарт DIN EN 1860-1 передбачає, що відстань між ґратками гриля не повинна перевищувати 20 мм, щоб ковбаски не провалилися у вогонь.
А правило DIN 6099 передбачає наявність рівно 21 зазубрини у кришці пивної пляшки, хоча раніше їхня кількість складала 24 зазубрини.
Не менш цікавими є правила стандартизації харчових продуктів. Наприклад, за стандартом ЄС 97/2010, стиглим яблуком вважається тільки те, що має не менше 60 мм у діаметрі та масою 90 грамів.
За тим же правилом, справжньою піцою вважається лише та, яка має у діаметрі до 35 см і висоту бортиків від 1 до 2 см, яку спекли в кам'яній печі за температури 430°C протягом 60-90 секунд.
Дивним правилом стандартизації також варто відзначити перевірку чоловічих механічних контрацептивів. Зокрема, за стандартом DIN EN ISO 4074, кожен презерватив повинен пройти перевірку на міцність, і вважатиметься міцним лише якщо витримає 18 літрів води.
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