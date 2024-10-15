"У меня есть на это право": отца осудили за попытку изменить дату рождения сына

Сотрудница роддома сказала, что "так не делается", ведь это считается подделкой и может стать огромной проблемой в будущем.

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Отец наделал шума после того, как попытался изменить официальную дату и время появления на свет своего сына, поскольку не хотел, чтобы он ассоциировался с "плохим годом". Это решение обжаловали медсестры, отказавшийся вносить изменения в свидетельстве о рождении, но мужчина сказал, что имеет на это полное право, пишет издание The Mirror.

Сообщается, что мальчик родился 31-го декабря в 23:05, но отец хотел официально зарегистрировать рождение 1 января в 00:05, то есть после наступления Нового года, искренне считая, что разница в один час "не является проблемой".

Это привело к спору с медсестрой, которая якобы набросилась на мужчину с обвинениями, а затем отказалась принять заполненную форму для оформления документов.

"Я начал спорить и добавил, что она делает из мухи слона. Это несправедливо по отношению к моему сыну, потому что он прожил в предыдущем году всего один час. К тому же год выдался ужасным, и я не хочу, чтобы мой сын жил с этим", — объяснил анонимный автор на Reddit.

Мальчик родился 31-го декабря в 23:05, но отец хотел официально зарегистрировать рождение 1 января в 00:05 Фото: Pixels

Сотрудница роддома сказала, что "так не делается", ведь это считается подделкой и может повлечь огромные проблемы в будущем. В конце концов она забрала анкету и не дала мужчине заполнить ее до конца.

Когда об этом инциденте узнали родственники, то осудили отца за устроенную сцену. Мол, он "разрушил их радость" и заставил жену "переживать стресс".

Пользователи Reddit разделились во мнениях, однако большинство из них не поддерживает автора истории.

"Ты — мудак. Как отец ты не можешь менять пространство и время. Дата и время рождения ребенка — это факт, а не выдумка", — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "В прошлом году с тобой, видимо, произошло много ужасных вещей, но была и одна хорошая — на свет появился твой сын".

Напомним, ранее Фокус писал, что 28-летняя Ронни Лили из Бирмингема (Великобритания) шокировала семью и друзей, назвав своего сына Люцифером. Некоторые члены семьи отказались использовать это имя. Однако мать и ее партнер Брэд не обращают на них внимания.

А вот 25-летняя мать Джорджии Лейми рассказала, что акушерки в Ливерпульском роддоме были шокированы, когда впервые увидели ее огромного сына-богатыря с весом 5,3 кг.