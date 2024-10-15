"У мене є на це право": батька засудили за спробу змінити дату народження сина

Співробітниця пологового будинку сказала, що "так не робиться", бо це вважається підробкою і може спричинити величезні проблеми в майбутньому.

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Батько наробив галасу після того, як спробував змінити офіційну дату та час появи на світ свого новонародженого сина, оскільки не хотів, щоб він асоціювався з "поганим роком". Це рішення оскаржили медсестри, які відмовилися вносити зміни у свідоцтві про народження, але чоловік сказав, що має на це повне право, пише видання The Mirror.

Повідомляється, що хлопчик народився 31-го грудня о 23:05, але батько хотів офіційно зареєструвати народження 1 січня о 00:05, тобто після настання Нового року, щиро вважаючи, що різниця в одну годину "не є проблемою".

Це призвело до суперечки з медсестрою, яка нібито накинулася на чоловіка зі звинуваченнями, а потім відмовилася прийняти заповнену форму для оформлення документів.

"Я почав сперечатися й додав, що вона робить з мухи слона. Це несправедливо стосовно мого сина, бо він прожив у попередньому році лише одну годину. До того ж рік видався жахливим, і я не хочу, щоб мій син жив з цим", — пояснив анонімний автор на Reddit.

Хлопчик народився 31-го грудня о 23:05, але батько хотів офіційно зареєструвати народження 1 січня о 00:05 Фото: Pixels

Співробітниця пологового будинку сказала, що "так не робиться", бо це вважається підробкою і може спричинити величезні проблеми в майбутньому. Врешті-решт вона забрала анкету і не дала чоловікові заповнити її до кінця.

Коли про цей інцидент дізнались родичі, то засудили батька за влаштовану сцену. Мовляв, він "зруйнував їхню радість" і змусив дружину "переживати стрес".

Користувачі Reddit розділились в думках, однак більшість з них не підтримує автора історії.

"Ти — мудак. Як батько ти не можеш змінювати простір та час. Дата і час народження дитини — це факт, а не вигадка", — написав один з учасників обговорення.

Інший додав: "Торік з тобою, мабуть, сталося багато жахливих речей, але була й одна хороша — на світ з’явився твій син".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 28-річна Ронні Лілі з Бірмінгема (Велика Британія) шокувала родину та друзів, назвавши свого сина Люцифером. Деякі члени сім'ї відмовилися використовувати це ім’я. Однак матір та її партнер Бред не звертають на них уваги.

А от 25-річна матір Джорджії Леймі розповіла, що акушерки у Ліверпульському пологовому будинку були приголомшені, коли вперше побачили її велетенського сина-богатиря з вагою 5,3 кг.