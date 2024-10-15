"Не может быть": мужчина заметил курьезную деталь, разогревая пирог от мамы (фото)
На вопрос от комментаторов, решился ли автор истории попробовать десерт, тот ответил с юмором и иронией, опубликовав фото на платформе Reddit.
Мужчина не мог поверить своим глазам, когда начал разогревать мамин пирог и ненароком обратил внимание на срок годности, указанный на упаковке десерта. Подробностями истории мужчина поделился на платформе Reddit.
"Мама купила этот пирог и положила его в морозильную камеру несколько месяцев назад, когда приезжала ко мне в гости. Уже и забыл о нем, но сегодня случайно наткнулся", — рассказывает автор истории.
Однако радость быстро прошла, когда он увидел на коробке название бренда Somerfield — эта сеть супермаркетов закрылась еще в 2011 году.
"Только сейчас, когда пирог разогревается в духовке, я осознаю, что этой компании не существует уже более десяти лет. Как думаете, насколько мне станет плохо, если попробую?" — поинтересовался он.
В комментариях один из пользователей сети заметил, что на коробке указано "21 октября", но не упоминается год. "До 21-го числа он пригоден к употреблению, так написано на коробке", — посмеялся он.
Другие пользователи также присоединились к обсуждению курьезного случая.
- "Этот пирог старше половины пользователей TikTok";
- "Наконец-то тот пирог созрел";
- "Не может такого быть";
- "Какие у вас отношения с мамой? Она в вашем завещании?";
- "Если пирог не размораживали все это время, то он может быть съедобным. Другое дело, насколько это будет вкусно".
На вопрос от комментаторов, решился ли автор этой истории попробовать десерт, тот ответил с юмором и иронией: "У меня не хватило смелости, он неплохо пах во время приготовления, но я не рисковал".
Согласно данным TNS Worldpanel, по состоянию на январь 2007 года сеть супермаркетов Somerfield была шестым по величине розничным продавцом продуктов в Великобритании (977 магазинов) и пятой по величине частной компанией в стране.
Напомним, ранее Фокус писал, что клиент, которого зовут Уилл, пожаловался на "сюрприз" в коробке с пиццей пепперони от Domino's. По его словам, повара случайно забыли внутри специальный инструмент для нарезки блюда.
А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.