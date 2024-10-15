"Не может быть": мужчина заметил курьезную деталь, разогревая пирог от мамы (фото)

На вопрос от комментаторов, решился ли автор истории попробовать десерт, тот ответил с юмором и иронией, опубликовав фото на платформе Reddit.

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Мужчина не мог поверить своим глазам, когда начал разогревать мамин пирог и ненароком обратил внимание на срок годности, указанный на упаковке десерта. Подробностями истории мужчина поделился на платформе Reddit.

"Мама купила этот пирог и положила его в морозильную камеру несколько месяцев назад, когда приезжала ко мне в гости. Уже и забыл о нем, но сегодня случайно наткнулся", — рассказывает автор истории.

Однако радость быстро прошла, когда он увидел на коробке название бренда Somerfield — эта сеть супермаркетов закрылась еще в 2011 году.

"Только сейчас, когда пирог разогревается в духовке, я осознаю, что этой компании не существует уже более десяти лет. Как думаете, насколько мне станет плохо, если попробую?" — поинтересовался он.

Сеть супермаркетов Somerfield закрылась еще в 2011 году Фото: Reddit

В комментариях один из пользователей сети заметил, что на коробке указано "21 октября", но не упоминается год. "До 21-го числа он пригоден к употреблению, так написано на коробке", — посмеялся он.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению курьезного случая.

"Этот пирог старше половины пользователей TikTok";

"Наконец-то тот пирог созрел";

"Не может такого быть";

"Какие у вас отношения с мамой? Она в вашем завещании?";

"Если пирог не размораживали все это время, то он может быть съедобным. Другое дело, насколько это будет вкусно".

В комментариях один из пользователей сети заметил, что на коробке указано "21 октября", но не упоминается год Фото: Reddit

На вопрос от комментаторов, решился ли автор этой истории попробовать десерт, тот ответил с юмором и иронией: "У меня не хватило смелости, он неплохо пах во время приготовления, но я не рисковал".

Согласно данным TNS Worldpanel, по состоянию на январь 2007 года сеть супермаркетов Somerfield была шестым по величине розничным продавцом продуктов в Великобритании (977 магазинов) и пятой по величине частной компанией в стране.

Напомним, ранее Фокус писал, что клиент, которого зовут Уилл, пожаловался на "сюрприз" в коробке с пиццей пепперони от Domino's. По его словам, повара случайно забыли внутри специальный инструмент для нарезки блюда.

А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.