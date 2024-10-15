"Не може бути": чоловік помітив курйозну деталь, розігріваючи пиріг від мами (фото)

На запитання від коментаторів, чи наважився автор історії спробувати десерт, той відповів з гумором та іронією, опублікувавши фото на платформі Reddit.

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Чоловік не міг повірити своїм очам, коли почав розігрівати мамин пиріг й ненароком звернув увагу на термін придатності, вказаний на пакуванні десерту. Подробицями історії чоловік поділився на платформі Reddit.

"Мама купила цей пиріг й поклала його у морозильну камеру кілька місяців тому, коли приїжджала до мене у гості. Уже й забувся про нього, але сьогодні випадково натрапив", — розповідає автор історії.

Однак радість швидко минула, коли він побачив на коробці назву бренду Somerfield — ця мережа супермаркетів закрилась ще у 2011 році.

"Тільки зараз, коли пиріг розігрівається у духовці, я усвідомлюю, що цієї компанії не існує вже більш як десять років. Як думаєте, наскільки мені стане погано, якщо скуштую?" — поцікавився він.

Мережа супермаркетів Somerfield закрилась ще у 2011 році Фото: Reddit

У коментарях один з користувачів мережі зауважив, що на коробці вказано "21 жовтня", але не згадується рік. "До 21-го числа він придатний до споживання, так написано на коробці", — посміявся він.

Інші юзери також долучились до обговорення курйозного випадку.

"Цей пиріг старший за половину користувачів TikTok";

"Нарешті той пиріг дозрів";

"Не може такого бути";

"Які вас стосунки з мамою? Вона у вашому заповіті?";

"Якщо пиріг не розморожували весь цей час, то він може бути їстівним. Інша справа, наскільки це буде смачно".

У коментарях один з користувачів мережі зауважив, що на коробці вказано "21 жовтня", але не згадується рік Фото: Reddit

На запитання від коментаторів, чи наважився автор цієї історії спробувати десерт, той відповів з гумором та іронією: "У мене не вистачило сміливості, він непогано пахнув під час приготування, але я не ризикував".

Згідно з даними TNS Worldpanel, станом на січень 2007 року мережа супермаркетів Somerfield була шостим за величиною роздрібним продавцем продуктів у Великій Британії (977 магазинів) та п'ятою за величиною приватною компанією в країні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що клієнт, якого звуть Вілл, поскаржився на "сюрприз" у коробці з піцою пепероні від Domino's. За його словами, кухарі випадково забули всередині спеціальний інструмент для нарізання страви.

А от клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.