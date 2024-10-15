"Не може бути": чоловік помітив курйозну деталь, розігріваючи пиріг від мами (фото)
На запитання від коментаторів, чи наважився автор історії спробувати десерт, той відповів з гумором та іронією, опублікувавши фото на платформі Reddit.
Чоловік не міг повірити своїм очам, коли почав розігрівати мамин пиріг й ненароком звернув увагу на термін придатності, вказаний на пакуванні десерту. Подробицями історії чоловік поділився на платформі Reddit.
"Мама купила цей пиріг й поклала його у морозильну камеру кілька місяців тому, коли приїжджала до мене у гості. Уже й забувся про нього, але сьогодні випадково натрапив", — розповідає автор історії.
Однак радість швидко минула, коли він побачив на коробці назву бренду Somerfield — ця мережа супермаркетів закрилась ще у 2011 році.
"Тільки зараз, коли пиріг розігрівається у духовці, я усвідомлюю, що цієї компанії не існує вже більш як десять років. Як думаєте, наскільки мені стане погано, якщо скуштую?" — поцікавився він.
У коментарях один з користувачів мережі зауважив, що на коробці вказано "21 жовтня", але не згадується рік. "До 21-го числа він придатний до споживання, так написано на коробці", — посміявся він.
Інші юзери також долучились до обговорення курйозного випадку.
- "Цей пиріг старший за половину користувачів TikTok";
- "Нарешті той пиріг дозрів";
- "Не може такого бути";
- "Які вас стосунки з мамою? Вона у вашому заповіті?";
- "Якщо пиріг не розморожували весь цей час, то він може бути їстівним. Інша справа, наскільки це буде смачно".
На запитання від коментаторів, чи наважився автор цієї історії спробувати десерт, той відповів з гумором та іронією: "У мене не вистачило сміливості, він непогано пахнув під час приготування, але я не ризикував".
Згідно з даними TNS Worldpanel, станом на січень 2007 року мережа супермаркетів Somerfield була шостим за величиною роздрібним продавцем продуктів у Великій Британії (977 магазинів) та п'ятою за величиною приватною компанією в країні.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що клієнт, якого звуть Вілл, поскаржився на "сюрприз" у коробці з піцою пепероні від Domino's. За його словами, кухарі випадково забули всередині спеціальний інструмент для нарізання страви.
А от клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.