Девушка бросила пить после 18-часового запоя и показала, как изменилось ее тело (фото)

Джесси всегда любила выпить. Но, по ее словам, настоящие проблемы с алкоголем у нее начались с начала пандемии.

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29 летняя Джесси Халлетт из Кардиффа бросила пить после 18-часового запоя. Это решение кардинально изменило ее здоровье и карьеру. Об этом пишет DailyStar.

По словам журналистов, женщина похудела на 5 стоунов (около 31 килограмма) после того, как бросила пить алкоголь. Также она начала заниматься спортом каждый день. Начало новой жизни было положено 2 года назад.

Халлетт говорит, что больше не болеет, а также утверждает, что дела у ее бизнеса в социальных сетях пошли в гору.

Джесси Халлетт Фото: Instagram

В материале говорится, что Джесси всегда любила выпить. Но однажды после 18- часового запоя она проснулась и поняла, что у нее серьезные проблемы.

"Страх и беспокойство по поводу пива были слишком сильными. После этого момента я поняла. Если бы я не бросила пить, я бы не дожила до Рождества", — рассказала девушка.

По ее словам, проблемы с алкоголем у нее начались с начала пандемии.

"В то время я была в тяжелой депрессии, мое психическое здоровье было в упадке. У меня были панические атаки и тревожность, и единственным способом замаскировать это были наркотики и алкоголь", — рассказала она.

Джесси Халлетт Фото: Instagram

Однако теперь, отказавшись от алкоголя, Джесси чувствует себя счастливой.

"Я никогда не могла себя представить такой, какой жизнью живу сейчас. Я была действительно нездорова, когда пила. Я потеряла пять стоунов, я хожу в спортзал пять или шесть раз в неделю, у меня появилась новая страсть к фитнесу. Я встаю в 5 утра каждый день", — поделилась впечатлениями девушка.

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