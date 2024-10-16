Дівчина кинула пити після 18-годинного запою і показала, як змінилося її тіло (фото)

Джессі завжди любила випити. Але, за її словами, справжні проблеми з алкоголем у неї почалися з початку пандемії.

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29-річна Джессі Галлетт із Кардіффа кинула пити після 18-годинного запою. Це рішення кардинально змінило її здоров'я та кар'єру. Про це пише DailyStar.

За словами журналістів, жінка схудла на 5 стоунів (близько 31 кілограма) після того, як кинула пити алкоголь. Також вона почала займатися спортом щодня. Початок нового життя було покладено 2 роки тому.

Галлетт каже, що більше не хворіє, а також стверджує, що справи в її бізнесу в соціальних мережах пішли в гору.

Джессі Галлетт Фото: Instagram

У матеріалі йдеться, що Джессі завжди любила випити. Але одного разу після 18-годинного запою вона прокинулася і зрозуміла, що у неї серйозні проблеми.

"Страх і занепокоєння з приводу пива були занадто сильними. Після цього моменту я зрозуміла. Якби я не кинула пити, я б не дожила до Різдва", — розповіла дівчина.

За її словами, проблеми з алкоголем у неї почалися з початку пандемії.

"У той час я була у важкій депресії, моє психічне здоров'я було в занепаді. У мене були панічні атаки і тривожність, і єдиним способом замаскувати це були наркотики і алкоголь", — розповіла вона.

Джессі Галлетт Фото: Instagram

Однак тепер, відмовившись від алкоголю, Джессі почувається щасливою.

"Я ніколи не могла себе уявити такою, яким життям живу зараз. Я була дійсно нездорова, коли пила. Я втратила п'ять стоунів, я ходжу в спортзал п'ять або шість разів на тиждень, у мене з'явилася нова пристрасть до фітнесу. Я встаю о 5 ранку щодня", — поділилася враженнями дівчина.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.