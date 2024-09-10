Смерть розуму в кожному ковтку: вчені з'ясували, що алкоголь викликає розвиток небезпечної хвороби

Деменція є небезпечним і невиліковним захворюванням, яке стає дедалі поширенішим з кожним роком. Нещодавно вчені дізналися ще одне її джерело, яким виявилося популярна в усьому світі традиція.

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Нещодавнє дослідження виявило, що збільшення споживання алкоголю може підвищити ризик розвитку деменції. Цей висновок спростовує думку про те, що помірне споживання алкоголю може забезпечити захисні властивості, і вказує на те, що будь-який рівень споживання алкоголю може бути шкідливим для профілактики деменції, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі eClinicalMedicine, привертає увагу до глобальної терміновості розв'язання проблеми деменції, оскільки очікується, що до 2050 року кількість випадків захворювання збільшиться майже втричі. У той час як ризики, пов'язані з вживанням важких напоїв, добре задокументовані, вплив легкого і помірного вживання алкоголю викликає суперечки через упередженість попередніх досліджень, таких як порівняння хворих, які не п'ють, і тих, хто п'є.

У більш ранніх дослідженнях часто не враховувалися такі фактори, як раннє зниження когнітивних здібностей і взаємодія з іншими захворюваннями. Використовуючи дані понад 300 000 питущих людей з Біобанку Великої Британії, вчені застосували метод менделівської рандомізації (МР), щоб оцінити, чи впливає генетична схильність до підвищеного споживання алкоголю безпосередньо на ризик розвитку деменції. Їхня робота виявила тривожну тенденцію: більш високе споживання алкоголю було пов'язане з підвищеною ймовірністю розвитку деменції протягом 13 років. Традиційна "J-подібна" крива, коли помірне споживання алкоголю здавалося захисним, була спростована аналізом МР, який показав лінійне збільшення ризику зі зростанням споживання.

Результати дослідження дозволили вченим припустити, що можливий захисний ефект помірного споживання алкоголю може бути просто напросто пов'язаний з упередженістю попередніх досліджень. Навпаки, отримані дані вказують на прямий лінійний зв'язок між споживанням будь-якої кількості алкоголю і ризиком розвитку деменції, особливо серед жінок. Це ставить під сумнів безпеку навіть помірного вживання алкоголю щодо деменції. Автори виступають за переоцінку рекомендацій щодо його вживання, особливо в контексті профілактики деменції.

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