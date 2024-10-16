Мужчина обнаружил загадочный "сюрприз" в ванной комнате своего гостиничного номера (видео)

По словам клиента, неожиданная находка заставила его волноваться, именно поэтому он обратился к интернет-сообществу, чтобы выяснить всю правду.

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Пользователь TikTok, которого зовут Эш, показал тревожную находку, которую он обнаружил в ванной комнате своего гостиничного номера. Подробнее об этой истории он рассказал в отдельном видео.

По словам мужчины, странный "сюрприз" ждал его в номере отеля в Ванкувере (Канада). "Новый страх разблокирован. Ненавижу это", — отметил он в описании видео, на котором изображена загадочная дверь.

Далее Эш показывает нижний замок, который запирает и отпирает дверь изнутри и снаружи, а затем добавляет: "А как насчет этого?". Как оказалось, там есть еще один замок — верхний, но его используют исключительно снаружи, то есть человек, который имеет ключ, может запереть гостя в комнате.

"Что, если я пойду в туалет, а кто-то ворвется и запрёт меня? Что тогда?!" — поинтересовался разъяренный автор ролика. Его видео собрало более 16 000 просмотров в TikTok.

Мужчина обнаружил странный замок в ванной комнате Фото: TikTok | Ashiv

Пользователи сети в разделе комментариев начали делиться своими мыслями и выдвигать самые разнообразные теории относительно назначения верхнего замка на двери в ванную.

"Да, брат, не рискуй";

"Это ужасно";

"По крайней мере, у вас есть туалет и вода в раковине";

"Представьте себе отели, которые закрывают вас в комнате, если вы не заплатите".

Один из участников обсуждения, который работал охранником в гостинице, попытался все объяснить: "Предполагаю, что верхний замок для чрезвычайных ситуаций, мастер-ключ имеют только охранники и менеджеры".

Напомним, ранее Фокус писал, что Джош Керр из Великобритании заметил, что стоимость проживания в пятизвездочном турецком отеле с системой "все включено" выходит дешевле, чем аренда квартиры в центре города.

Кроме того, в 2020 году в Таиланде Уэсли Барнса из США посадили в тюрьму из-за негативного отзыва об отеле Sea View Resort. За это мужчине грозило до двух лет лишения свободы.