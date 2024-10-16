Чоловік виявив загадковий "сюрприз" у ванній кімнаті свого готельного номера (відео)

За словами клієнта, несподівана знахідка змусила його хвилюватися, саме тому він звернувся до інтернет-спільноти, аби з’ясувати всю правду.

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Користувач TikTok, якого звуть Еш, показав тривожну знахідку, яку він виявив у ванній кімнаті свого готельного номера. Детальніше про цю історію він розповів в окремому відео.

За словами чоловіка, дивний "сюрприз" чекав на нього в номері готелю у Ванкувері (Канада). "Новий страх розблоковано. Ненавиджу це", — зазначив він в описі до відео, на якому зображені загадкові двері.

Далі Еш показує нижній замок, який замикає та відмикає двері зсередини та зовні, а потім додає: "А як щодо цього?". Як виявилось, там є ще один замок — верхній, але його використовують виключно ззовні, тобто людина, яка має ключа, може замкнути гостя у кімнаті.

"Що, якщо я піду в туалет, а хтось увірветься та замкне мене? Що тоді?!" — поцікавився розлючений автор ролика. Його відео зібрало понад 16 000 переглядів у TikTok.

Чоловік виявив дивний замок у ванній кімнаті Фото: TikTok | Ashiv

Користувачі мережі у розділі коментарів почали ділитися своїми думками та висувати найрізноманітніші теорії щодо призначення верхнього замка на дверях у ванну.

"Так, брате, не ризикуй";

"Це жахливо";

"Принаймні, у вас є туалет і вода в раковині";

"Уявіть собі готелі, які зачиняють вас у кімнаті, якщо ви не заплатите".

Один з учасників обговорення, який працював охоронцем у готелі, спробував усе пояснити: "Припускаю, що верхній замок для надзвичайних ситуацій, майстер-ключ мають лише охоронці та менеджери".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джош Керр з Великої Британії помітив, що вартість проживання у п'ятизірковому турецькому готелі з системою "все включено" виходить дешевше, аніж оренда квартири у центрі міста.

Крім того, у 2020 році в Таїланді Веслі Барнса зі США посадили до в'язниці через негативний відгук про готель Sea View Resort. За це чоловікові загрожувало до двох років позбавлення волі.