Купить жилье сможет каждый: в новом "городе будущего" построят 20 000 домов (фото)

Согласно генеральному плану, более трети домов продадут как доступное жилье, то есть по цене минимум на 20% ниже рыночной.

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В Великобритании презентовали "город будущего" стоимостью 400 миллионов фунтов стерлингов, где возведут 20 тысяч домов, а также школы и торговые центры. Ранее в этом районе в Восточном Лондоне работала электростанция Barking, пишет издание The Sun.

В рамках проекта Barking Riverside уже возведено 2700 домов и получено разрешение на строительство еще 10 800. Ожидается, что вскоре на северном берегу Темзы появится 50-тысячная община. Эта цифра может удвоиться благодаря улучшенному транспортному сообщению, в частности новой железнодорожной станции и причала.

Мэтью Карпен, директор компании-застройщика Barking Riverside Ltd, отметил: "Мы с нетерпением ждем реализации нашего генерального плана на 20 000 домов, включая все удобства и услуги, необходимые для поддержки населения".

Жилье в дешевых новостройках

Согласно генеральному плану, более трети из 13 046 новых домов продадут как доступное жилье, то есть по цене минимум на 20% ниже рыночной. Для жителей также обещают обустроить два больших парка, новые начальные школы, а также улучшенные велосипедные и пешеходные маршруты.

Сейчас в "городе" уже работают пять школ, несколько детских садов, различные игровые зоны и магазины.

Проект города будущего в Восточном Лондоне Фото: Llifschutz Davidson Sandilands

"Я полон решимости сделать все, что в моих силах, чтобы стимулировать жилищное строительство в Лондоне, как часть моего плана возведения более справедливого и цветущего города для всех жителей. Это удивительная модель того, как можно решить жилищный кризис с новыми сообщениями общественного транспорта, школами и зелеными насаждениями", — прокомментировал идею реализации проекта мэр Лондона Садик Хан.

Напомним, ранее Фокус писал, что наследник миллиардера Тони Притцкер, который руководит сетью отелей Hyatt, показал один из крупнейших особняков Америки. На строительство элитного дома площадью 4645 кв.м ушло шесть лет. Внутри есть 16 спален, 27 ванных комнат, теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн на склоне скалы, отдельный гостевой дом, боулинг и частный кинотеатр.

А вот американцы Брент Андервуд и Джон Бир несколько лет назад купили шахтерский город-призрак Серро Гордо (Калифорния, США), где когда-то проживало около 4700 человек.