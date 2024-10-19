Придбати житло зможе кожен: у новому "місті майбутнього" зведуть 20 000 будинків (фото)

Згідно з генеральним планом, більше третини будинків продаватимуть як доступне житло, тобто за ціною, щонайменше на 20% нижчою за ринкову.

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У Великій Британії презентували "місто майбутнього" вартістю 400 мільйонів фунтів стерлінгів, де зведуть 20 тисяч будинків, а також школи та торгові центри. Раніше в цьому районі у Східному Лондоні працювала електростанція Barking, пише видання The Sun.

В рамках проєкту Barking Riverside вже зведено 2700 будинків й отримано дозвіл на будівництво ще 10 800. Очікується, що невдовзі на північному березі Темзи з'явиться 50-тисячна громада. Ця цифра може подвоїтися завдяки покращеному транспортному сполученню, зокрема новій залізничній станції та причалу.

Метью Карпен, директор компанії-забудовника Barking Riverside Ltd, зазначив: "Ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію нашого генерального плану на 20 000 будинків, включаючи усі зручності та послуги, необхідні для підтримки населення".

Житло у дешевих новобудовах

Згідно з генеральним планом, більше третини з 13 046 нових будинків продаватимуть як доступне житло, тобто за ціною, щонайменше на 20% нижчою за ринкову. Для мешканців також обіцяють облаштувати два великих парки, нові початкові школи, а також покращені велосипедні та пішохідні маршрути.

Наразі у "місті" вже працюють п'ять шкіл, кілька дитячих садків, різноманітні ігрові зони та магазини.

Проєкт міста майбутнього у Східному Лондоні Фото: Llifschutz Davidson Sandilands

"Я сповнений рішучості зробити все, що в моїх силах, щоб стимулювати житлове будівництво в Лондоні, як частину мого плану зведення більш справедливого і квітучого міста для всіх мешканців. Це дивовижна модель того, як можна вирішити житлову кризу з новими сполученнями громадського транспорту, школами та зеленими насадженнями", — прокоментував ідею реалізації проєкту мер Лондона Садик Хан.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер, який керує мережею готелів Hyatt, показав один із найбільших маєтків Америки. На будівництво елітного помешкання площею 4645 кв.м пішло шість років. Всередині є 16 спалень, 27 ванних кімнат, тенісний корт, баскетбольний майданчик, басейн на схилі скелі, окремий гостьовий будинок, боулінг та приватний кінотеатр.

А от американці Брент Андервуд та Джон Бір кілька років тому купили шахтарське місто-привид Серро Гордо (Каліфорнія, США), де колись проживало близько 4700 осіб.