Вызвали в выходной: мужчина по пути на работу выиграл 1 млн долларов

Мужчина заехал на заправку и купил лотерейный билет, который сделал его миллионером. Радостью от победы он поделился с женой.

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Житель штата Миссури (США) рассказал, что его вызвали на работу в выходной день, что помогло ему выиграть в лотерею 1 миллион долларов. Об этом пишет UPI.

Мужчина из округа Перри рассказал представителям лотереи Миссури, что направлялся на работу, но ему понадобился бензин и он заехал по пути в магазин Casey's в Перривилле.

"Они вызвали меня, потому что им нужна была помощь. Мне пришлось остановиться, чтобы залить бензин в машину. И я взял один из этих билетов", — сказал победитель лотереи.

Мужчина выбрал игру 500X. Позже в тот же день на своем рабочем месте от стер защитный экран и увидел приз в 1 миллион долларов.

Американец позвонил своей жене, чтобы она пришла и проверила, что он видит.

"Как только я увидела это, я просто попросила его подождать минутку", — вспоминает она.

По словам победителя лотереи, он был потрясен не меньше.

"Я не мог в это поверить. Пока я не добрался до офиса лотереи, я даже не был уверен, что это реальность", — добавил мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.