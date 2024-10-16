Викликали у вихідний: чоловік дорогою на роботу виграв 1 млн доларів

Чоловік заїхав на заправку і купив лотерейний білет, який зробив його мільйонером. Радістю від перемоги він поділився з дружиною.

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Житель штату Міссурі (США) розповів, що його викликали на роботу у вихідний день, що допомогло йому виграти в лотерею 1 мільйон доларів. Про це пише UPI.

Чоловік з округу Перрі розповів представникам лотереї Міссурі, що прямував на роботу, але йому знадобився бензин і він заїхав дорогою до магазину Casey's у Перрівіллі.

"Вони викликали мене, тому що їм потрібна була допомога. Мені довелося зупинитися, щоб залити бензин у машину. І я взяв один із цих білетів", — сказав переможець лотереї.

Чоловік обрав гру 500X. Пізніше того ж дня на своєму робочому місці він стер захисний екран і побачив приз у 1 мільйон доларів.

Американець зателефонував своїй дружині, щоб вона прийшла і перевірила, що він бачить.

"Щойно я побачила це, я просто попросила його почекати хвилинку", — згадує вона.

За словами переможця лотереї, він був вражений не менше.

"Я не міг у це повірити. Поки я не дістався до офісу лотереї, я навіть не був упевнений, що це реальність", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.