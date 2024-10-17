Мурашки по коже: письмо из прошлого поведало тайну о встрече с призраком

В архиве старинных документов обнаружена 239-летняя рукопись, описывающая жуткую встречу аристократа Фрэнсиса Элда с призраком ушедшей из жизни матери. Этот мистический случай, произошедший в 1785 году, настолько поразил Элда, что он потерял сознание, когда его худшие страхи подтвердились.

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В коробке со старыми документами был найден 239-летний рукописный рассказ о встрече с призраком, после которой мужчина потерял сознание. Об этом пишет Daily Star.

Рукопись рассказывает о событии, произошедшем с аристократом Фрэнсисом Элдом, которого, как утверждается, посетил дух его покойной матери, Кэтрин. Согласно документам, в ранние часы 29 марта 1785 года мистер Элд находился в спальне своей маленькой дочери в Сейгфорд Холле, недалеко от Стаффорда. Неожиданно он почувствовал "дуновение ветра" на лице и увидел "что-то вроде облака или пара", которое постепенно приняло форму его матери и заговорило ее голосом.

Призрак обратился к нему со словами: "Дитя мое, не горюй, я мертва, но счастлива".

Фрэнсис Элд не знал, что его мать, которая в это время жила в Пит-Плейс в Суррее, скончалась. Утром он, обеспокоенный ночным видением, отправился на почту в Стаффорд, где получил письмо от экономки отца, жившего с его матерью. В письме сообщалось, что его мать была "довольно здорова" и съела вкусное блюдо из зайчатины, которое ее сын отправил ей из Сейгфорда. Эта информация ненадолго успокоила Элда, но затем он понял, что письмо было написано еще в субботу, 26 марта, за два дня до его встречи с призраком.

Пока Фрэнсис ехал домой на почтовом дилижансе, он снова и снова говорил своему слуге, что чувствует, будто вскоре узнает плохие новости о своей матери. Его худшие опасения подтвердились 1 апреля, когда он снова приехал в Стаффорд и получил письмо, сообщавшее, что его мать скончалась в ночь на 28 марта или утром 29 марта — в то самое время, когда произошло мистическое видение.

Документы, вероятно, привлекут внимание на аукционе Rare Book Auctions Фото: Daily Star

Эта новость настолько потрясла Фрэнсиса Элда, что он упал в обморок. На похоронах он рассказал отцу о происшествии, и тот был настолько шокирован, что едва держался на ногах.

Интерес к этой истории усиливается тем, что отец Фрэнсиса, Джон Элд из Доркинга, был известным благотворителем Стаффордской больницы и его портрет был написан знаменитым художником Томасом Гейнсборо.

Рукописный отчет сопровождается письмами, в которых священники Томас Уитби из Кресвелла и Таунсон из Мэлпаса, Чешир, обсуждают это необычное событие.

Документы, вероятно, привлекут внимание на аукционе Rare Book Auctions в Личфилде, Стаффордшир. Ожидается, что они будут проданы за сумму от £300 до £500 (почти 27 тысяч гривен), но, как считают эксперты, интерес к истории может увеличить их стоимость.

Джим Спенсер, директор аукционного дома, рассказал: "Найти такие документы прямо перед Хэллоуином было жутковато. Я просматривал старые бумаги, связанные с семьей Уитби, когда слово "визит" бросилось мне в глаза. Как только я понял, что речь идет о призраке, читал быстрее, чем мог обработать информацию. Сам факт того, что этот случай был задокументирован и обсуждался церковными деятелями, а также слугами, показывает, насколько сильно мистер Элд был потрясен этим событием".

Он добавил: "Видеть призрак собственной матери, который сообщает о ее смерти, когда ты думал, что она жива, — достаточно страшно. Но когда его худшие страхи подтвердились, это было слишком, чтобы вынести, и он потерял сознание".

Зловещие записи и документы будут выставлены на аукцион в ноябре этого года.

Напомним, таинственные письма обнаружил строитель, который помогал другу отремонтировать недавно приобретенный дом. Записки сохранились в прекрасном состоянии, несмотря на то, что лежали под полом дома в течение более чем пяти десятилетий.

Также сообщалось, что строители, перестраивавшие часть Национальной галереи в Лондоне обнаружили пророческое письмо, спрятанное внутри "фальшивой колонны", написанное более 30 лет назад лордом Джоном Сейнсбери.