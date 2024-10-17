Мурашки по шкірі: лист із минулого повідав таємницю про зустріч із привидом

В архіві старовинних документів виявлено 239-річний рукопис, що описує моторошну зустріч аристократа Френсіса Елда з привидом матері, яка пішла з життя. Цей містичний випадок, що стався 1785 року, настільки вразив Елда, що він знепритомнів, коли його найгірші страхи підтвердилися.

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У коробці зі старими документами було знайдено 239-річну рукописну розповідь про зустріч із привидом, після якої чоловік знепритомнів. Про це пише Daily Star.

Рукопис розповідає про подію, що сталася з аристократом Френсісом Елдом, якого, як стверджується, відвідав дух його покійної матері, Кетрін. Згідно з документами, у ранні години 29 березня 1785 року містер Елд перебував у спальні своєї маленької доньки в Сейгфорд Холі, недалеко від Стаффорда. Несподівано він відчув "подих вітру" на обличчі й побачив "щось на кшталт хмари або пари", яка поступово прийняла форму його матері й заговорила її голосом.

Привид звернувся до нього зі словами: "Дитя моє, не горюй, я мертва, але щаслива".

Френсіс Елд не знав, що його мати, яка в цей час жила в Піт-Плейс у Сурреї, померла. Вранці він, стурбований нічним видінням, вирушив на пошту в Стаффорд, де отримав лист від економки батька, який жив з його матір'ю. У листі повідомлялося, що його мати була "доволі здорова" і з'їла смачну страву із зайчатини, яку її син відправив їй із Сейгфорда. Ця інформація ненадовго заспокоїла Елда, але потім він зрозумів, що лист було написано ще в суботу, 26 березня, за два дні до його зустрічі з привидом.

Поки Френсіс їхав додому на поштовому диліжансі, він знову і знову говорив своєму слузі, що відчуває, ніби незабаром дізнається погані новини про свою матір. Його найгірші побоювання підтвердилися 1 квітня, коли він знову приїхав до Стаффорда і отримав лист, який повідомляв, що його мати померла в ніч на 28 березня або вранці 29 березня — у той самий час, коли сталося містичне видіння.

Документи, ймовірно, привернуть увагу на аукціоні Rare Book Auctions Фото: Daily Star

Ця новина настільки вразила Френсіса Елда, що він знепритомнів. На похороні він розповів батькові про подію, і той був настільки шокований, що ледь тримався на ногах.

Інтерес до цієї історії посилюється тим, що батько Френсіса, Джон Елд з Доркінга, був відомим благодійником Стаффордської лікарні, і його портрет був написаний знаменитим художником Томасом Гейнсборо.

Рукописний звіт супроводжується листами, в яких священники Томас Вітбі з Кресвелла і Таунсон з Мелпаса, Чешир, обговорюють цю незвичайну подію.

Документи, ймовірно, привернуть увагу на аукціоні Rare Book Auctions у Лічфілді, Стаффордшир. Очікується, що вони будуть продані за суму від £300 до £500 (майже 27 тисяч гривень), але, як вважають експерти, інтерес до історії може збільшити їхню вартість.

Джим Спенсер, директор аукціонного дому, розповів: "Знайти такі документи просто перед Гелловіном було моторошно. Я переглядав старі папери, пов'язані з сім'єю Вітбі, коли слово "візит" впало мені в око. Щойно я зрозумів, що йдеться про привида, читав швидше, ніж міг обробити інформацію. Сам факт того, що цей випадок було задокументовано й обговорено церковними діячами, а також слугами, показує, наскільки сильно містер Елд був вражений цією подією".

Він додав: "Бачити привид власної матері, який повідомляє про її смерть, коли ти думав, що вона жива, — досить страшно. Але коли його найгірші страхи підтвердилися, це було занадто, щоб витримати, і він втратив свідомість".

Зловісні записи і документи будуть виставлені на аукціон у листопаді цього року.

Нагадаємо, таємничі листи виявив будівельник, який допомагав другу відремонтувати нещодавно придбаний будинок. Записки збереглися в чудовому стані, попри те, що лежали під підлогою будинку впродовж більш ніж п'яти десятиліть.

Також повідомлялося, що будівельники, які перебудовували частину Національної галереї в Лондоні, виявили пророчий лист, захований усередині "фальшивої колони", написаний понад 30 років тому лордом Джоном Сейнсбері.