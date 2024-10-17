Отец двоих детей ночует в палатке посреди сада, чтобы нормально высыпаться (фото)

Стюарт работает учителем в средней школе и занят с утра до вечера, а дети требуют от него слишком много внимания.

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38-летний Стюарт Гамильтон, отец двоих детей, разложил в саду палатку и ночует на улице, чтобы нормально высыпаться. Его 33-летнюю супругу Хлою такое решение повергло в шок, но теперь она понимает, что это спасло их брак, пишет издание The Sun.

Сообщается, что мужчина захотел уединиться, потому что его двухлетний сын Фабиан и новорожденный младенец создавали слишком много шума.

"Сначала боялась, что любимый покинет меня. Потом думала, что он переживает кризис средних лет", — делится своими мыслями Хлоя.

По ее словам Стюарт работает учителем в средней школе и занят с утра до вечера, а дети требуют от него много внимания.

Стюарт работает учителем в средней школе и занят с утра до вечера, а дети требуют от него слишком много внимания Фото: John McLellan

Креативную идею мужчина позаимствовал из книги "Микроприключения" Аластера Хамфриса (Alastair Humphreys), который раздает советы и подсказки, как стать более устойчивым в процессе воспитания малышей.

"Я полностью поддерживаю решение Стюарта, сколько бы наши соседи не поднимали брови, увидев его палатку на нашей лужайке", — рассказывает Хлоя, которая вместе с семьей живет в Кембридже (Великобритания).

Мать двоих детей уверяет, что совсем не чувствует себя брошенной. Более того, с тех пор, как мужчина начал нормально высыпаться, он полон бодрости и начинает день в значительно лучшем настроении.

Мать двоих детей уверяет, что совсем не чувствует себя брошенной Фото: John McLellan

"В тот момент я поняла, что о психическом здоровье родителей просто недостаточно говорят. Мы более терпеливы друг к другу, а также можем лучше общаться", — резюмирует женщина, добавив, что переезд в кемпинг был правильным решением для поддержания их отношений.

Она надеется, что возлюбленный вернется в дом, когда дети подрастут.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать из провинции Чжэцзян в Китае облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательство над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo посмотрело несколько миллионов человек.

К тому же мы рассказывали о матери, позволявшей маленькому сыну рисовать на стенах и теперь рассказала, кем он стал. Сантьяго-Даниэль, которому сейчас четыре года, рисовал так много, что матери пришлось делать косметический ремонт перед переездом из арендованной квартиры.