Батько двох дітей ночує в наметі посеред саду, щоб нормально висипатися (фото)

Стюарт працює вчителем у середній школі й зайнятий з ранку до вечора, а діти вимагають від нього надто багато уваги.

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38-річний Стюарт Гамільтон, батько двох дітей, розклав у садку намет й ночує на вулиці, щоб нормально висипатися. Для його 33-річної дружини Хлої таке рішення стало шоком, але тепер вона розуміє, що це врятувало їхній шлюб, пише видання The Sun.

Повідомляється, що чоловік захотів усамітнитися, бо його дворічний син Фабіан та новонароджене немовля створювали надто багато шуму.

"Спочатку боялася, що коханий покине мене. Потім думала, що він переживає кризу середнього віку", — ділиться своїми думками Хлоя.

За її словами, Стюарт працює вчителем у середній школі й зайнятий з ранку до вечора, а діти вимагають від нього багато уваги.

Стюарт працює вчителем у середній школі й зайнятий роботою з ранку до вечора, а діти вимагають від нього надто багато уваги Фото: John McLellan

Креативну ідею чоловік запозичив з книги "Мікропригоди" Аластера Хамфріса (Alastair Humphreys), який роздає поради та підказки, як стати стійкішим у процесі виховання малечі.

"Я повністю підтримую рішення Стюарта, скільки б наші сусіди не підіймали брови, побачивши його намет на нашій галявині", — розповідає Хлоя, яка разом з родиною живе у Кембриджі (Велика Британія).

Мати двох дітей запевняє, що зовсім не відчуває себе покинутою. Ба більше, відтоді, як чоловік почав нормально висипатися, він сповнений бадьорості й починає день в значно кращому настрої.

Мати двох дітей запевняє, що зовсім не відчуває себе покинутою Фото: John McLellan

"У той момент я зрозуміла, що про психічне здоров'я батьків просто недостатньо говорять. Ми більш терплячі один до одного, а також можемо краще спілкуватися", — резюмує жінка, додавши, що переїзд до кемпінгу був правильним рішенням для підтримки їхніх стосунків.

Вона сподівається, що коханий повернеться до будинку, коли діти підростуть.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати з провінції Чжецзян, що у Китаї, облила водою свого сина молодшого шкільного віку, аби провчити його за знущання з однокласників у школі. Це відео в соціальній мережі Weibo переглянуло кілька мільйонів людей.

До того ж ми розповідали про матір, яка дозволяла маленькому синові малювати на стінах і тепер розповіла, ким він став. Сантьяго-Даніель, якому зараз чотири роки, малював аж так багато, що матері довелося робити косметичний ремонт перед переїздом з орендованої квартири.