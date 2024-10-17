Трудная головоломка, заданная на собеседовании, загнала людей в тупик (фото)

Кандидат на должность инженера-механика не смог решить задачу ни во время, ни после приема на работу. На помощь мужчине пришли пользователи соцсетей.

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Мужчина пытался утроиться на новую работу был поставлен в тупик после того, как ему задали на собеседовании неожиданный вопрос. Он попросил пользователей социальных сетей помочь ему. Пользователь с ником computertest123 поделился своей историей на популярном форуме Reddit.

Соискатель на должность инженера-механика был поставлен в тупик неожиданным тестом во время собеседования. Озадаченный кандидат не смог найти ответ ни во время, ни после приема на работу. Он надеялся, что пользователи социальных сетей помогут ему решить его проблему.

"Во время собеседования мне задали загадку, на которую я не смог ответить правильно, и я хотел узнать, может ли кто-нибудь мне помочь. У вас есть две одинаковые шайбы, которые скользят по поверхности без трения с одинаковой начальной скоростью. Они должны пересечь финишную линию на одинаковом расстоянии от стартовой линии. Однако при скольжении шайба А проскальзывает через "провал" в столе, но после провала возвращается на прежнюю высоту. Шайба B скользит по абсолютно ровной поверхности. Какая шайба достигнет финиша первой?" — написал он.

Пользователь с ником computertest123 поделился своей историей на популярном форуме Reddit Фото: Reddit

Между пользователями форума разгорелись споры. Одни предполагали, что обе шайбы одновременно доберутся до финиша, другие утверждали, что шайба А прибудет быстрее:

"Обе достигнут финиша в одно и то же время. Поскольку горизонтальное расстояние и начальная скорость одинаковы, то и время должно быть одинаковым — по кинематическому уравнению: расстояние (в x) равно скорости (в x) * время";

"Насколько я понял из моего анализа и других здесь (сначала я ошибался). Шайба A прибывает первой, потому что она ускоряется на пути вниз, а на пути вверх может только замедлиться до начальной скорости, потому что "вращательное" замедление является единственным изменением ее скорости";

"По сути, шайба А на некоторое время ускоряется, а затем возвращается к нормальной скорости, как будто временно ускоряется в транспортном средстве, что сводит на нет трение за счет ввода энергии в систему".

Один из пользователей также поделился видеороликов, в котором проводят эксперимент с шарами (шайбами).

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