Важка головоломка, задана на співбесіді, загнала людей у глухий кут (фото)

Кандидат на посаду інженера-механіка не зміг вирішити завдання ні під час, ні після прийняття на роботу. На допомогу чоловікові прийшли користувачі соцмереж.

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Чоловік намагався влаштуватись на нову роботу був поставлений у глухий кут після того, як йому поставили на співбесіді несподіване питання. Він попросив користувачів соціальних мереж допомогти йому. Користувач з ніком computertest123 поділився своєю історією на популярному форумі Reddit.

Здобувач на посаду інженера-механіка був поставлений у глухий кут несподіваним тестом під час співбесіди. Здивований кандидат не зміг знайти відповіді ні під час, ні після прийняття на роботу. Він сподівався, що користувачі соціальних мереж допоможуть вирішити його проблему.

"Під час співбесіди мені поставили загадку, на яку я не зміг відповісти правильно, і я хотів дізнатися, чи може хтось мені допомогти. У вас є дві однакові шайби, які ковзають по поверхні без тертя з однаковою початковою швидкістю. Вони повинні перетнути фінішну лінію на однаковій відстані від стартової лінії. Однак при ковзанні шайба А прослизає через "провал" у столі, але після провалу повертається на колишню висоту", — написав він.

Користувач з ніком computertest123 поділився своєю історією на популярному форумі Reddit Фото: Reddit

Між користувачами форуму спалахнули суперечки. Одні припускали, що обидві шайби одночасно дістануться фінішу, інші стверджували, що шайба А прибуде швидше.

"Обидві досягнуть фінішу в один і той же час. Оскільки горизонтальна відстань і початкова швидкість однакові, то і час має бути однаковим — за кінематичним рівнянням: відстань (x) дорівнює швидкості (x) * час";

"Наскільки я зрозумів з мого аналізу та інших тут (спочатку я помилявся). Шайба A прибуває першою, тому що вона прискорюється на шляху вниз, а на шляху вгору може тільки сповільнитися до початкової швидкості, тому що "обертальне" уповільнення є єдиною зміною її швидкості";

"По суті, шайба А на деякий час прискорюється, а потім повертається до нормальної швидкості, ніби тимчасово прискорюється в транспортному засобі, що зводить нанівець тертя за рахунок введення енергії в систему".

Один із користувачів також поділився відеороликів, у якому проводять експеримент із кулями (шайбами).

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