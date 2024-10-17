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Шахраї 10 днів керували підробленим відділенням банку (відео)

Державний банк Індії, філія банку, відділення банку, фальшивий банк, шахраї відкрили банк, обдурили людей,
Фото: india.com | Ілюстративне фото

Людям пропонували стабільну роботу в новій філії найбільшого банку країни, але для цього потрібно було заплатити. Протягом 10 днів нові співробітники просто дивилися на час.

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Шахраям в Індії вдалося створити і протягом 10 днів експлуатувати фальшиве відділення найбільшого банку країни, Державного банку Індії, щоб обманом змусити людей платити. Про це пише Oddity Central.

Жителі Чхапори, села в індійському штаті Чхаттісгарх, були здивовані, коли в їхньому скромному поселенні відкрилося відділення Державного банку Індії, але хоча дехто від самого початку був налаштований скептично, багато хто побачив у цьому можливість отримати стабільну і гідно оплачувану роботу. 25-річний Пінту Дхурве був одним із шести осіб, яким вдалося влаштуватися касиром у нещодавно відкрите відділення SBI, за що він заплатив 580 000 рупій (6 900 доларів). Було кілька тривожних сигналів, як-от повна відсутність роботи і відсутність посвідчень особи у співробітників, але логотип SBI на вході, "робочий простір" площею 1000 кв. футів, нові меблі та банківські стійки, які працюють, переконали його, що банк легальний.

"У нас було 10 комп'ютерів, і з часом ми підключилися до інтернету. О першій годині дня лунав дзвінок будильника на обід. Я відчайдушно потребував роботи. Я працював у звичайному центрі обслуговування, коли сестра мого друга, Ренука Саху, сказала мені, що домовиться за мене. Я дістав гроші, позичивши їх у друзів", — розповів чоловік.

Державний банк Індії, філія банку, відділення банку, фальшивий банк, шахраї відкрили банк, обдурили людей, Fullscreen
Шахраям в Індії вдалося створити і протягом 10 днів експлуатувати фальшиве відділення найбільшого банку країни
Фото: Oddity Central

Протягом 10 днів поспіль шість співробітників банку SBI в Чхапорі приходили на роботу тільки для того, щоб подивитися, як іде час на годиннику. Керівник філії, який зазвичай приходив близько 10 ранку і йшов до полудня, сказав їм зайти на сайт Державного банку Індії і почитати про компанію та її протоколи. Одного чудового дня менеджер зовсім перестав приходити в банк, але ніхто нічого не сказав. Потім одного разу прийшли поліцейські зі справжніми співробітниками SBI й розповіли їм, що їхнє робоче місце — це ретельно продумана афера.

Мешканцям сіл, які заходили до відділення SBI, що нещодавно відкрилося, завжди говорили, що вони не можуть провести там жодних операцій, тому що сервери ще не встановлені, і просили повернутися наступного місяця. Декому таке пояснення здавалося підозрілим. Однак лише один місцевий мешканець, Аджай Кумар Агравал, звернувся до місцевої поліції зі скаргою на дивні відповіді, які він отримав у новому банку, і повну відсутність коду відділення на вивісці. Тільки після цього стала відома правда.

Афера полягала в тому, що кілька людей виманили великі суми грошей у людей, пообіцявши їм стабільну роботу в Державному банку Індії. Поліція підтвердила, що ніхто з потенційних клієнтів банку не був ошуканий. Однак люди, які заплатили за працевлаштування, втратили загалом 1,2 мільйона рупій (14 300 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

Також стало відомо, що бідні дівчата укладають тимчасові шлюби з туристами за 500 доларів. Зв'язки, відомі як "шлюби за розрахунком", стали процвітаючою індустрією в деяких селах Індонезії. Вони сприяють розвитку туризму і місцевої економіки, але засуджуються місцевими жителями.