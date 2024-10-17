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Мошенники 10 дней управляли поддельным отделением банка (видео)

Государственный банк Индии, филиал банка, отделение банка, фальшивый банк, мошенники открыли банк, обманули людей,
Фото: india.com | Иллюстративное фото

Людям предлагали стабильную работу в новом филиале крупнейшего банка страны, но для этого нужно было заплатить. В течение 10 дней новые сотрудники просто смотрели на время.

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Мошенникам в Индии удалось создать и в течение 10 дней эксплуатировать фальшивое отделение крупнейшего банка страны, Государственного банка Индии, чтобы обманом заставить людей платить. Об этом пишет Oddity Central.

Жители Чхапоры, деревни в индийском штате Чхаттисгарх, были удивлены, когда в их скромном поселении открылось отделение Государственного банка Индии, но хотя некоторые с самого начала были настроены скептически, многие увидели в этом возможность получить стабильную и достойно оплачиваемую работу. 25-летний Пинту Дхурве был одним из шести человек, которым удалось устроиться кассиром в недавно открывшееся отделение SBI, за что он заплатил 580 000 рупий (6 900 долларов). Было несколько тревожных сигналов, таких как полное отсутствие работы и отсутствие удостоверений личности у сотрудников, но логотип SBI на входе, "рабочее пространство" площадью 1000 кв. футов, новая мебель и работающие банковские стойки убедили его, что банк легальный.

"У нас было 10 компьютеров, и со временем мы подключились к интернету. В час дня раздавался звонок будильника на обед. Я отчаянно нуждался в работе. Я работал в обычном центре обслуживания, когда сестра моего друга, Ренука Саху, сказала мне, что договорится за меня. Я достал деньги, заняв их у друзей", — рассказал мужчина.

Государственный банк Индии, филиал банка, отделение банка, фальшивый банк, мошенники открыли банк, обманули людей, Fullscreen
Мошенникам в Индии удалось создать и в течение 10 дней эксплуатировать фальшивое отделение крупнейшего банка страны
Фото: Oddity Central

В течение 10 дней подряд шесть сотрудников банка SBI в Чхапоре приходили на работу только для того, чтобы посмотреть, как идет время на часах. Управляющий филиалом, который обычно приходил около 10 утра и уходил к полудню, сказал им зайти на сайт Государственного банка Индии и почитать о компании и ее протоколах. В один прекрасный день менеджер совсем перестал приходить в банк, но никто ничего не сказал. Затем однажды пришли полицейские с настоящими сотрудниками SBI и рассказали им, что их рабочее место — это тщательно продуманная афера.

Жителям деревень, заходившим в недавно открывшееся отделение SBI, всегда говорили, что они не могут провести там никаких операций, потому что серверы еще не установлены, и просили вернуться в следующем месяце. Некоторым такое объяснение казалось подозрительным. Однако только один местный житель, Аджай Кумар Агравал, обратился в местную полицию с жалобой на странные ответы, которые он получил в новом банке, и полное отсутствие кода отделения на вывеске. Только после этого стала известна правда.

Афера заключалась в том, что несколько человек выманили крупные суммы денег у людей, пообещав им стабильную работу в Государственном банке Индии. Полиция подтвердила, что никто из потенциальных клиентов банка не был обманут. Однако люди, заплатившие за трудоустройство, потеряли в общей сложности 1,2 миллиона рупий (14 300 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что смотритель зоопарка начал воровать еду у животных. Сотрудники полиции заявили, что все еще пытаются понять мотивы мужчины. Пользовали соцсетей думают, что он мог перепродавать овощи и фрукты.

Также стало известно, что бедные девушки заключают временные браки с туристами за 500 долларов. Связи, известные как "браки по расчету", стали процветающей индустрией в некоторых деревнях Индонезии. Они способствуют развитию туризма и местной экономики, но осуждаются местными жителями.