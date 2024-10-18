Женщина нашла деньги в почтовом ящике, а потом узнала "страшную" правду

Али Смит сначала не могла разгадать тайну, а потом вышла на прогулку с собакой и наконец поняла, что заставило незнакомца раскошелиться.

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Али Смит из Великобритании обнаружила в почтовом ящике возле своего дома купюру в 5 фунтов стерлингов (около 270 грн). Она даже не догадывалась, как она туда попала, пока не узнала "страшную" правду. Об этом женщина рассказала в видео на своей странице в TikTok.

В кадре Али говорит: "Я только что вышла на крыльцо и увидела, что в почтовый ящик бросили банкноту номиналом 5 фунтов стерлингов. Без конверта, без ничего. Я подумала: "Кто на этой планете может положить 5 фунтов в почтовый ящик?".

Женщина сначала не могла разгадать тайну, а потом вышла на прогулку с собакой и наконец поняла, что заставило таинственного незнакомца раскошелиться.

"Мой сын вчера делал какие-то декорации на Хэллоуин. Положил рисунок на подоконник с надписью: "Если я вас напугал, пожалуйста, оставьте пять фунтов", — рассказывает она.

Незнакомец оставил деньги в почтовом ящике Фото: Freepic

Очевидно, добрые люди хотели поднять настроение мальчику и таким образом отблагодарить его за внимание к ним.

Пользователи сети назвали эту историю очень забавной и милой, многие похвалили мальчика за "гениальный" замысел, отметив его незаурядный предпринимательский талант.

"Благослови, Господи, этого человека";

"У вас растет прирожденный предприниматель";

"Это гениально. Обязательно отдайте сыну заработанные деньги";

"Он далеко пойдет";

"Словом, пошел и я рисовать".

Али признается, что даже не догадывается, кто был таинственным благотворителем: "Мы живем рядом с очень популярным прибрежным маршрутом, где гуляет много людей. Подозреваю, что это был кто-то, кому такой жест моего сына показался милым".

Напомним, ранее Фокус писал, что 59-летний Пол Кейпвелл из Великобритании нашел редкую монету в поле после 20 лет поисков. Мужчина уже возвращался к своей машине, когда услышал звуковой сигнал на металлоискателе.

Кроме того, дедушка через 70 лет опустошил свою копилку. Мужчина долгие годы собирал мелкие деньги в большой стеклянной банке. Недавно он позволил своим родственникам подсчитать ее содержимое.