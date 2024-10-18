Жінка знайшла гроші у поштовій скриньці, а потім дізналась "страшну" правду

Алі Сміт спершу не могла розгадати таємницю, а потім вийшла на прогулянку з собакою й нарешті зрозуміла, що змусило незнайомця розщедритися.

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Алі Сміт з Великої Британії виявила у поштовій скриньці біля свого будинку купюру в 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн). Вона не мала жодного уявлення, як вона туди потрапила, аж поки не дізналася "страшну" правду. Про це жінка розповіла у відео на своїй сторінці в TikTok.

У кадрі Алі розповідає: "Я щойно вийшла на ґанок і побачила, що в поштову скриньку вкинули банкноту номіналом 5 фунтів стерлінгів. Без конверта, без нічого. Подумала: "Хто на цій планеті може покласти 5 фунтів у поштову скриньку?".

Жінка спершу не могла розгадати таємницю, а потім вийшла на прогулянку з собакою й нарешті зрозуміла, що змусило таємничого незнайомця розщедритися.

"Мій син вчора робив якісь декорації на Геловін. Поклав малюнок на підвіконня з написом: "Якщо я вас налякав, будь ласка, залиште п'ять фунтів", — розповідає вона.

Незнайомець залишив гроші у поштовій скриньці Фото: Freepic

Очевидно, добрі люди хотіли підійняти настрій хлопчику й таким чином віддячити йому за увагу до них.

Користувачі мережі назвали цю історію дуже кумедною та милою, багато хто похвалив хлопчика за "геніальний" задум, відзначивши його непересічний підприємницький талант.

"Благослови Боже цю людину";

"У вас росте природжений підприємець";

"Це геніально. Обов’язково віддайте синові зароблені гроші";

"Він далеко піде";

"Словом, пішов і я малювати".

Алі зізнається, що не має жодного уявлення, хто був таємничим благодійником: "Ми живемо поруч з дуже популярним прибережним маршрутом, де гуляє багато людей. Підозрюю, що це був добродій, якому такий жест мого сина здалося милим".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 59-річний Пол Кейпвелл із Великої Британії знайшов рідкісну монету в полі після 20 років пошуків. Чоловік уже повертався до своєї машини, коли почув звуковий сигнал на металошукачі.

Крім того, дідусь через 70 років спустошив свою скарбничку. Чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.