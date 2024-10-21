Все еще накрыт стол: городской исследователь нашел дом, "застывший во времени" (видео)

Блогер по имени Рами побывал внутри заброшенного дома, в котором сохранились вещи предыдущих владельцев. Мужчина исследует заброшенные школы, больницы, тюрьмы и особняки.

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Городской исследователь и блогер Рами из Нью-Йорка (США) наткнулся на "застывший во времени" дом 1970-х годов, в котором до сих пор накрыт обеденный стол, а в гараже стоит машина. Об этом рассказал пользователь с ником pimpmycamel в TikTok.

Видеоэкскурсия начинается с того, что мужчина приближается к "винтажному жилью", расположенному на вершине холма.

"Мы нашли в гараже старинный автомобиль. Когда хозяева скончались, о доме просто забыли", — говорит Рами.

Внутри сохранились остатки повседневной жизни прежних владельцев дома: на журнальном столике в гостиной лежат книги, а рядом с коллекцией классических виниловых пластинок стоит проигрыватель. В столовой открытой планировки по-прежнему был накрыт стол, украшенный искусственными цветами, а на плите стоят кастрюли и сковородки. В спальне на тумбочках стоят фотографии, а у изножья кровати рядом с комодом разбросана одежда. В доме также были различные личные безделушки, настольные игры и пианино.

Многим пользователям понравилась экскурсия по старому винтажному дому.

"Я бы ничего не менял. Это прекрасно", "Представьте, сколько воспоминаний связано с этим домом", "Проигрыватель бы покинул дом вместе со мной", "У этого ретро-автомобиля своя судьба", "Если посмотреть на вещи, то они старше 1970-х годов", — писали люди.

В других своих видео Рами исследует заброшенные школы, больницы, тюрьмы и особняки. Его контент завоевал огромную аудиторию: у него 1,5 миллиона подписчиков, а его самое популярное видео набрало более 91,2 миллиона просмотров.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.