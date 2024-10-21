Усе ще накритий стіл: міський дослідник знайшов будинок, "застиглий у часі" (відео)

Блогер на ім'я Рамі побував усередині покинутого будинку, в якому збереглися речі попередніх власників. Чоловік досліджує покинуті школи, лікарні, в'язниці та особняки.

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Міський дослідник і блогер Рамі з Нью-Йорка (США) натрапив на "застиглий у часі" будинок 1970-х років, у якому досі накритий обідній стіл, а в гаражі стоїть машина. Про це розповів користувач із ніком pimpmycamel у TikTok.

Відеоекскурсія починається з того, що чоловік наближається до "вінтажного житла", розташованого на вершині пагорба.

"Ми знайшли в гаражі старовинний автомобіль. Коли господарі померли, про будинок просто забули", — каже Рамі.

Усередині збереглися залишки повсякденного життя колишніх власників будинку: на журнальному столику у вітальні лежать книжки, а поруч із колекцією класичних вінілових платівок стоїть програвач. У їдальні відкритого планування, як і раніше, був накритий стіл, прикрашений штучними квітами, а на плиті стоять каструлі й сковорідки. У спальні на тумбочках стоять фотографії, а біля підніжжя ліжка поруч із комодом розкидано одяг. У будинку також були різні особисті дрібнички, настільні ігри та піаніно.

Багатьом користувачам сподобалася екскурсія старим вінтажним будинком.

"Я б нічого не змінював. Це прекрасно", "Уявіть, скільки спогадів пов'язано з цим будинком", "Програвач би залишив будинок разом зі мною", "У цього ретро-автомобіля своя доля", "Якщо подивитися на речі, то вони старші за 1970-ті роки", — писали люди.

В інших своїх відео Рамі досліджує занедбані школи, лікарні, в'язниці та особняки. Його контент завоював величезну аудиторію: у нього 1,5 мільйона підписників, а його найпопулярніше відео набрало понад 91,2 мільйона переглядів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.