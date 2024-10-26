Элитный дом в Германии "оккупировали" коты: они 30 лет живут там одни (фото)

По словам риелторов, роскошное жилье с земельным участком стоит более 1 миллиона евро. Объект недвижимости вскоре планируют выставить на продажу, а животных — пересилить в другое место.

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Особняк в стиле модерн вблизи города Нечкау, что в Саксонии (Германия), неожиданно стал приютом для стаи старых и больных котов. Об этом пишет газета Freie Presse.

До середины 1990-х в этом доме жила Элизабет фон Ротберг — наследница богатого текстильного предпринимателя. Затем 61-летняя женщина эмигрировала в Парагвай, забрав с собой 10 домашних любимцев, и передала свою виллу с садом площадью 4000 кв.м фонду "Лига защиты животных" при условии, что там будут жить остальные животные.

До середины 1990-х в этом доме жила Элизабет фон Ротберг Фото: Johannes Proft

Сейчас в особняке живет 61 кот, большинство из них — старые и больные. После смерти Элизабет фон Ротберг срок контракта истек и зоозащитники столкнулись с финансовыми трудностями. Чтобы свести концы с концами, они решили выставить роскошную недвижимость на торги.

Кошачий центр закрывается

"Наш кошачий центр закрывается в конце года. Чрезвычайно высокие расходы на содержание, к сожалению, поставили нас в такую ситуацию. Этот дом является памятником архитектуры, поэтому ухаживать за ним очень дорого и трудно", — пояснил представитель фонда.

Риелторы отмечают, что помещение с земельным участком стоит более 1 млн евро. "Это дом мечты, и он в хорошем состоянии. Убежден, что это будет семизначная сумма", — подсчитал инсайдер издания из этого района.

Сейчас в особняке живет 61 кот, большинство из них — старые и больные Фото: Johannes Proft

Агент по недвижимости выразил сомнение, что другие наследники ныне покойной владелицы смогут помешать очерченным планам. Видимо, котов таки придется переселить в другое место до конца этого года.

Напомним, ранее Фокус писал, что наследник миллиардера Тони Притцкер, который руководит сетью отелей Hyatt, показал один из крупнейших особняков Америки. На строительство элитного дома площадью 4645 кв.м ушло шесть лет. Внутри есть 16 спален, 27 ванных комнат, теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн на склоне скалы, отдельный гостевой дом, боулинг и частный кинотеатр.

А вот Педро Касарес из Орландо (США) прославился в интернете после того, как сумел спасти свой дом от разрушительного мегаурагана "Милтон". Мужчина обвязал крышу дома специальными ремнями с металлическими крюками, которые крепились на восемь футов в цемент.