Елітний будинок у Німеччині "окупували" коти: вони 30 років живуть там самі (фото)

За словами рієлторів, розкішне помешкання із земельною ділянкою коштує понад 1 мільйон євро. Об’єкт нерухомості невдовзі планують виставити на продаж, а тварин — пересилити в інше місце.

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Особняк у стилі модерн поблизу міста Нечкау, що в Саксонії (Німеччина), несподівано став притулком для зграї старих та хворих котів. Про це пише газета Freie Presse.

До середини 1990-х у цьому помешканні жила Елізабет фон Ротберг — спадкоємиця багатого текстильного підприємця. Потім 61-річна жінка емігрувала до Парагваю, забравши з собою 10 домашніх улюбленців, й передала свою віллу з садом площею 4000 кв.м фонду "Ліга захисту тварин" за умови, що там житиме решта тварин.

До середини 1990-х у цьому помешканні жила Елізабет фон Ротберг Фото: Johannes Proft

Зараз в особняку мешкає 61 кіт, більшість з них — старі та хворі. Після смерті Елізабет фон Ротберг термін угоди закінчився й зоозахисники зіштовхнулися із фінансовими труднощами. Щоб звести кінці з кінцями, вони вирішили виставити розкішну нерухомість на торги.

Котячий центр закривається

"Наш котячий центр закривається наприкінці року. Надзвичайно високі витрати на утримання, на жаль, поставили нас у таку ситуацію. Цей будинок є пам'яткою архітектури, тому доглядати за ним дуже дорого та важко", — пояснив представник фонду.

Рієлтори зазначають, що помешкання із земельною ділянкою коштує понад 1 млн євро. "Це будинок мрії, і він у хорошому стані. Переконаний, що це буде семизначна сума", — підрахував інсайдер видання з цього району.

Зараз в особняку мешкає 61 кіт, більшість з них — старі та хворі Фото: Johannes Proft

Агент з нерухомості висловив сумнів, що інші спадкоємці нині покійної власниці зможуть перешкодити окресленим планам. Отже, котів таки доведеться переселити в інше місце до кінця цього року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер, який керує мережею готелів Hyatt, показав один із найбільших маєтків Америки. На будівництво елітного помешкання площею 4645 кв.м пішло шість років. Всередині є 16 спалень, 27 ванних кімнат, тенісний корт, баскетбольний майданчик, басейн на схилі скелі, окремий гостьовий будинок, боулінг та приватний кінотеатр.

А от Педро Касарес з Орландо (США) прославився в інтернеті після того, як зумів врятувати свій будинок від руйнівного мегаурагану "Мілтон". Чоловік обв'язав дах оселі спеціальними ременями з металевими гаками, які кріпились на вісім футів у цемент.