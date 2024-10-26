"Сломанный" лотерейный автомат помог мужчине выиграть $9,2 млн (фото)

Будущий победитель лотереи столкнулся с некоторыми проблемами во время покупки билета. Мужчина не смог выбрать нужную ему игру, но все равно сорвал джекпот.

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Мужчина из штата Иллинойс (США) рассказал, что выиграл джекпот в лотерею в размере 9 200 000 долларов только потому, что у него возникли проблемы с торговым автоматом. Об этом пишет UPI.

Американец поведал представителям лотереи Иллинойса, что его история выигрыша началась с похода за продуктами в магазин Jewel в Аддисоне.

"Это был обычный день, как и все остальные. Я выбирал продукты в Jewel и по пути к выходу решил купить лотерейный билет", — сказал мужчина.

По словам победителя лотереи, во время использования автомата он столкнулся с некоторыми проблемами.

"Я хотел купить билет на другую игру, а автомат застрял на Lotto. Я был немного расстроен. Я подумал: "Что происходит? Автомат не выдает мне нужную игру". И я решил, что могу купить билет на лото", — сказал он.

Билет принес мужчине приз в размере 9 200 000 долларов Фото: Illinois Lottery

В итоге билет принес мужчине приз в размере 9 200 000 долларов в розыгрыше от 24 августа.

"На следующее утро я просканировал билет в автомате, чтобы проверить, выиграл ли я. Когда он показал сумму выигрыша в 9,2 миллиона долларов, я не мог поверить! Я посмотрел на свою жену, и она потеряла дар речи. Мы смеемся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны за то, что все так обернулось"., — рассказывает победитель.

Представители лотереи Иллинойса сообщили, что джекпот стал вторым по величине выигрышем в игре Lotto в этом году после 10,4 миллиона долларов, выигранных игроком в феврале.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.