"Зламаний" лотерейний автомат допоміг чоловікові виграти $9,2 млн (фото)

Майбутній переможець лотереї зіткнувся з деякими проблемами під час купівлі квитка. Чоловік не зміг вибрати потрібну йому гру, але все одно зірвав джекпот.

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Чоловік зі штату Іллінойс (США) розповів, що виграв джекпот у лотерею в розмірі 9 200 000 доларів тільки через те, що в нього виникли проблеми з торговим автоматом. Про це пише UPI.

Американець повідав представникам лотереї Іллінойсу, що його історія виграшу почалася з походу за продуктами в магазин Jewel в Аддісоні.

"Це був звичайний день, як і всі інші. Я вибирав продукти в Jewel і дорогою до виходу вирішив купити лотерейний білет", — сказав чоловік.

За словами переможця лотереї, під час використання автомата він зіткнувся з деякими проблемами.

"Я хотів купити квиток на іншу гру, а автомат застряг на Lotto. Я був трохи засмучений. Я подумав: "Що відбувається? Автомат не видає мені потрібну гру". І я вирішив, що можу купити білет на лото", — сказав він.

Квиток приніс чоловікові приз у розмірі 9 200 000 доларів Фото: Illinois Lottery

У підсумку білет приніс чоловікові приз у розмірі 9 200 000 доларів у розіграші від 24 серпня.

"Наступного ранку я просканував білет в автоматі, щоб перевірити, чи виграв я. Коли він показав суму виграшу в 9,2 мільйона доларів, я не міг повірити! Я подивився на свою дружину, і вона втратила дар мови. Ми сміємося над тим, як я був злий на зламаний автомат, і дуже вдячні за те, що все так обернулося", — розповідає переможець.

Представники лотереї Іллінойсу повідомили, що джекпот став другим за величиною виграшем у грі Lotto цього року після 10,4 мільйона доларів, виграних гравцем у лютому.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.