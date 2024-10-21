Год тюрьмы за "трюк с сумочкой": в Шотландии пара сбежала из ресторана, не заплатив за обед (фото)

За совершенное преступление женщина приговорена к 12 месяцам тюрьмы, а мужчина — к 8, сообщают журналисты.

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В Шотландии ресторан разоблачил пару, которая пообедала и сбежала, применив "трюк с сумочкой". Они не заплатили по счету 80 фунтов стерлингов, пишет Mirror

Издание отмечает, что в ресторане пара заказала две закуски, три основных блюда и два десерта и им был выставлен "впечатляющий счет". После того, как мужчина и женщина поели, они вышли за сигаретами, не заплатив. Женщина сделала вид, что возвращается и оставляет сумочку внутри заведения. Позже персонал заведения обнаружил, что сумка была пуста.

Было установлено, что пара используя более 40 псевдонимов на двоих, с начала года совершили ряд аналогичных правонарушений. В общем компании понесли коллективные убытки в размере 1168,10 фунтов стерлингов.

"Вы не ходили в эти места, чтобы кормить себя и свою семью, это была преступность ради преступности — посмотреть, сможете ли вы избежать наказания. Я не сомневаюсь, что помимо элемента жадности вы получали кайф от того, что вам регулярно удавалось избежать наказания", — отметил судья Пол Томас.

Он добавил, что действия пары могли быть мотивированы "чистой и абсолютной жадностью". В результате женщина, Энн МакДонаг, приговорена к 12 месяцам тюрьмы, а мужчина, Бернард МакДонаг — к восьми месяцам.

Пара сбегает из ресторана, не заплатив Пара не заплатила и сбежала из ресторана

Напомним, недавно в Шотландии женщина после "травы" оказалась в "тяжелом состоянии". Полицейским пришлось в больницу везти ее в фургоне

Отметим, что в Шотландском нагорье расположен один из самых отдаленных пабов Великобритании. Добраться до него можно только на пароме, который может перевозить только 12 человек одновременно.