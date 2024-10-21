Рік тюрьми за "трюк із сумочкою": в Шотландії пара втекла з ресторану, не заплативши за обід (фото)

За скоєний злочин жінку засуджено до 12 місяців тюрми, а чоловіка — до 8, повідомляють журналісти.

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У Шотландії ресторан викрив пару, яка пообідала і втекла, застосувавши "трюк із сумочкою". Вони не заплатили по рахунку 80 фунтів стерлінгів, пише Mirror

Видання зазначає, що в ресторані пара замовила дві закуски, три основні страви та два десерти і їм був виставлений "разючий рахунок". Після того, як чоловік та жінка поїли, вони вийшли за сигаретами, не заплативши. Жінка вдала, що повертається та залишає сумочку всередині закладу. Пізніше персонал закладу виявив, що сумка була порожня.

Було встановлено, що пара використовуючи понад 40 псевдонімів на двох, з початку року вчинили низку аналогічних правопорушень. Загалом компанії зазнали колективних збитків у розмірі 1168,10 фунтів стерлінгів.

"Ви не ходили в ці місця, щоб годувати себе та свою сім'ю, це була злочинність заради злочинності — подивитися, чи зможете ви уникнути покарання. Я не сумніваюся, що крім елемента жадібності, ви отримували кайф від того, що вам регулярно вдавалося уникнути покарання", — зазначив суддя Пол Томас.

Він додав, що дії пари могли бути мотивовані "чистою та абсолютною жадібністю". В результаті жінка, Енн МакДонаг, засуджена до 12 місяців в'язниці, а чоловік, Бернард МакДонаг — до восьми місяців.

Пара втікає з ресторану, не заплативши Пара не заплатила і втекла з ресторану

Нагадаємо, нещодавно в Шотландії жінка після "трави" опинилася у "важкому стані". Поліцейським довелося до лікарні везти її у фургоні.

Зазначимо, що в Шотландському нагір'ї розташований один із найвіддаленіших пабів Великої Британії. Дістатися до нього можна тільки на поромі, що може перевозити лише 12 осіб одночасно.