"Не сойду ли я с ума": блогер решил целый месяц провести в камере без света (видео)

За определенную сумму доната он готов выполнить различные задачи. За 5 долларов — стать в стойку на руках, за 20 долларов — одеть на 15 минут смирительную рубашку, а за 50 — заклеить рот скотчем на один час.

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Известный блогер-миллионник под ником Norme решился провести эксперимент — в течение месяца он решил провести время в полном одиночестве в специальной камере без света. Однако уже на пятый день его "испытаний" его подписчики умоляют прекратить это безумие, пишет издание Daily Star.

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Видеотрансляция блогера Norme

Свое испытание молодой человек также решил снимать на инфракрасную камеру, чтобы показать, как он проводит время в течение месячного добровольного заключения. Несмотря на то, что с начала испытаний прошло чуть более пяти дней, его подписчики уже выражают беспокойство от действий и поведения блогера.

Сам Norme, который имеет более 1,22 млн подписчиков, начал этот эксперимент с целью проверить — "не сойду ли я с ума". Также во время своего месячного пребывания в таком состоянии он планирует пройти ряд испытаний в полной изоляции. За определенную сумму доната он готов выполнить различные задания. За 5 долларов — стать в стойку на руках, за 20 долларов — одеть на 15 минут смирительную рубашку, а за 50 — заклеить рот скотчем на один час.

Как пишет медиа, судя по изображению стрима, который ведет ютубер, размеры комнаты настолько малы, что места явно хватает только для установки матраса для сна.

Сами же зрители и подписчики заметили изменения в поведении парня: он начал вести себя довольно хаотично, будто уже разговаривает с "межгалактическими инопланетянами", и реагировать на различные звуки. В комментариях в чате имеют разное мнение, для чего блогер это делает, — от просто подыгрывания на камеру или действительно хочет проверить свое ментальное здоровье.

Один пользователь пишет, что стримеру явно нужна помощь, а другой призывает ютубера "прекратить мучить себя за просмотры". Третьи откровенно иронизируют, пишут, мол, "дайте братану Оскар за то, что он напрочь слетел с катушек".

Напомним, Фокус писал, что известного блогера Супер Суса заметили в Одесском ТЦК. Пока неизвестно, по какой причине блогер оказался в Территориальном центре комплектования. Ни в ТЦК, ни сам "Супер Сус" пока что не прокомментировали ситуацию.

Ранее мы рассказывали о том, как 20-летний миллионер разбил машину за 5 млн грн. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, блогер сразу начал снимать последствия аварии, чтобы поделиться бедой со своими подписчиками.