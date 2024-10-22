"Чи не збожеволію я": блогер вирішив цілий місяць провести у камері без світла (відео)

За певну суму донату він готовий виконати різноманітні завдання. За 5 доларів — стати в стійку на руках, за 20 доларів — одягнути на 15 хвилин гамівну сорочку, а за 50 — заклеїти рот скотчем на одну годину.

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Відомий блогер-мільйонник під ніком Norme наважився провести експеримент — протягом місяця він вирішив провести час в повній самотності у спеціальній камері без світла. Однак вже на п'ятий день його "випробувань" підписники благають припинити це безглуздя, пише видання Daily Star.

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Відеотрансляція блогера Norme

Своє випробування молодик також вирішив знімати на інфрачервону камеру, аби показати, як він проводить час протягом місячного добровільного ув'язнення. Попри те, що з початку випробувань минуло трохи більше ніж п'ять днів, його підписники вже висловлюють занепокоєння від дій та поведінки блогера

Сам Norme, який має понад 1,22 млн підписників, розпочав цей експеримент з метою перевірити — "чи не збожеволію я". Також під час свого місячного перебування у такому стані він планує пройти низку випробувань в повній ізоляції. За певну суму донату він готовий виконати різноманітні завдання. За 5 доларів — стати в стійку на руках, за 20 доларів — одягнути на 15 хвилин гамівну сорочку, а за 50 — заклеїти рот скотчем на одну годину.

Як пише медіа, судячи зі зображення стриму, який веде ютубер, розміри кімнати є настільки малими, що місця явно вистачає лише для встановлення матраца для сну.

Самі ж глядачі та підписники помітили зміни в поведінці хлопця: він почав поводитися доволі хаотично, ніби вже розмовляє з "міжгалактичними інопланетянами", і реагувати на різноманітні звуки. В коментарях у чаті мають різну думку, для чого блогер це робить, — від просто підігравання на камеру чи то справді хоче перевірити своє ментальне здоров'я.

Один користувач пише, що стримеру явно потрібна допомога, а інший закликає ютубера "припинити мучити себе за перегляди". Треті відверто іронізують, пишучи, мовляв, "дайте братану Оскар за те, що він геть злетів з котушок".

Нагадаємо, Фокус писав, що відомого блогера Супер Суса помітили в Одеському ТЦК. Поки невідомо, з якої причини блогер опинився в Територіальному центрі комплектування. Ні в ТЦК, ні сам "Супер Сус" поки що не прокоментували ситуацію.

Раніше ми розповідали про те, як 20-річний мільйонер розбив машину за 5 млн грн. Замість того, щоб звернутися за медичною допомогою, блогер відразу почав знімати наслідки аварії, щоб поділитися бідою зі своїми підписниками.