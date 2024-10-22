"Можете это объяснить?": в Британии клиентка обнаружила отвратительную находку в заказанной пицце (фото)

Мнения комментаторов разделились: одни считают этот кусок металла насадкой из металлической духовки, в которой готовят пиццу. Другие убеждены, что это — часть машины для перемешивания теста, которая попала потом в еду.

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24-летняя британка Эмбер заказала пиццу в популярной сети Pizza Hut, однако найденное в еде очень сильно напугало ее. Там она увидела кусок металлической скобы, который был спрятан между слоями теста и начинки. Снимки заказанной пиццы она запостила в своем профиле в Х.

Отметив аккаунт заведения, она написала следующее сообщение: "Эй, Пицца Хат, можете это объяснить?" и прикрепила соответствующие фотографии.

кусок металла в пицце (фото: floatign/X)

На фото, которые сделала Эмбер, видно, как под слоями начинки и теста виднеется неизвестный кусок металла. Когда она его вытащила, то также запечатлела, чтобы показать, что именно было скрыто в еде.

Ее пост уже успел набрать два миллиона просмотров, а пользователи X прокомментировали эту неприятную находку Эмбер. Большинство из комментаторов под постом девушки убеждены, что этот кусок металла является ничем иным, как куском насадки из металлической духовки, в которой готовят пиццу.

Один из корреспондентов заявил, что работал в этой сети ресторанов, и добавил, что "возможно, они сняли ремень для чистки [в духовке] и не надели [защитную] ленту". Другие убеждены, что это — часть вращательного элемента тестомесильной машины, который отпал в тесто и остался там.

кусок металла в пицце (фото: floatign/X)

Кроме мыслей, как кусок металла мог попасть в пищу, большинство пользователей выразило возмущение ненадлежащим сервисом в Pizza Hut, и требуют наказания сети заведений питания. Среди авторов также звучали мысли подать в суд за такое отношение к клиентам и требовать компенсации.

В ответах к комментариям, Эмбер написала, что говорила с поваром, но тот сделал вид, что ничего такого не произошло и этого не могло произойти, потому что у них нет ничего подобного с такими металлическими вставками.

"Видно, на кухне у них нет ничего металлического, да? Трудно в это поверить", — иронично написала девушка.

Комментаторы начали активно отмечать заведение в своих комментариях и требовать ответа за ненадлежащий сервис, однако никакого ответа не было. Позже пресс-секретарь компании Pizza Hut UK Шарлотта Кросби сказала, что заведение знает об этом досадном инциденте и уже начало служебное расследование.

"Здоровье и безопасность наших клиентов является нашим самым большим приоритетом, и хотим заверить всех наших клиентов, что в настоящее время проводится тщательное расследование. Мы можем подтвердить, что это — единичный случай, поддерживаем связь с заказчиком и оператором франшизы", — сказала г-жа Кросби.

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