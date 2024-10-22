"Можете це пояснити?": в Британії клієнтка виявила огидну знахідку в замовленій піці (фото)
Думки коментаторів розділилися: одні вважають цей шматок металу насадкою з металевої духовки, в якій готують піцу. Інші переконані, що це — частина тістомісильної машини, яка відпала у тісто.
24-річна британка Ембер замовила піцу в популярній мережі Pizza Hut, однак знайдене в їжі дуже налякало її. Там вона побачила шматок металевої скоби, який був схований між шарами тіста та начинки. Знімки замовленої піци вона запостила у своєму профілі в Х.
Позначивши акаунт закладу, вона написала повідомлення: "Гей, Піца Хат, можете це пояснити?" і прикріпила відповідні світлини.
На фото, які зробила Ембер, видно, як під шарами начинки та тіста видніється невідомий шматок металу. Коли вона його дістала, то також зазнімкувала, щоби показати, що саме було приховано в їжі.
Її пост уже встиг набрати два мільйони переглядів, а користувачі X прокоментували цю неприємну знахідку Ембер. Більшість із коментаторів під постом дівчини переконані, що цей шматок металу є нічим іншим як шматок насадки з металевої духовки, в якій готують піцу.
Один із дописувачів заявив, що працював у цій мережі ресторанів, і додав, що "можливо, вони зняли ремінь для чищення [в духовці] й не вдягнули [захисної] стрічки". Інші переконані, що це — частина обертального елементу тістомісильної машини, який відпав у тісто і залишився там.
Окрім думок, як шматок металу міг потрапити в їжу, більшість користувачів висловила обурення неналежним сервісом у Pizza Hut, і вимагають покарання мережі закладів харчування. Серед дописувачів також лунали думки подати до суду за таке ставлення до клієнтів і вимагати компенсації.
У відповідях до коментарів, Ембер написала, що говорила з кухарем, але той вдав, що нічого такого не сталося і цього не могло статися, бо в них немає нічого схожого з такими металевими вставками.
"Видно, на кухні в них немає нічого металевого, так? Важко в це повірити", — іронічно написала дівчина.
Коментатори почали активно позначати заклад у своїх коментарях і вимагати відповіді за неналежний сервіс, однак жодної відповіді не було. Пізніше прессекретарка компанії Pizza Hut UK Шарлотта Кросбі сказала, що заклад знає про цей прикрий інцидент і вже розпочав службове розслідування.
"Здоров’я та безпека наших клієнтів є нашим найбільшим пріоритетом, тож ми хочемо запевнити всіх наших клієнтів, що наразі проводиться ретельне розслідування. Ми можемо підтвердити, що це — одиничний випадок, підтримуємо зв’язок із замовником і оператором франшизи", — сказала пані Кросбі.
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