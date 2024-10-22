"Можете це пояснити?": в Британії клієнтка виявила огидну знахідку в замовленій піці (фото)

Думки коментаторів розділилися: одні вважають цей шматок металу насадкою з металевої духовки, в якій готують піцу. Інші переконані, що це — частина тістомісильної машини, яка відпала у тісто.

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24-річна британка Ембер замовила піцу в популярній мережі Pizza Hut, однак знайдене в їжі дуже налякало її. Там вона побачила шматок металевої скоби, який був схований між шарами тіста та начинки. Знімки замовленої піци вона запостила у своєму профілі в Х.

Позначивши акаунт закладу, вона написала повідомлення: "Гей, Піца Хат, можете це пояснити?" і прикріпила відповідні світлини.

шматок металу в піці (фото: floatign/X)

На фото, які зробила Ембер, видно, як під шарами начинки та тіста видніється невідомий шматок металу. Коли вона його дістала, то також зазнімкувала, щоби показати, що саме було приховано в їжі.

Її пост уже встиг набрати два мільйони переглядів, а користувачі X прокоментували цю неприємну знахідку Ембер. Більшість із коментаторів під постом дівчини переконані, що цей шматок металу є нічим іншим як шматок насадки з металевої духовки, в якій готують піцу.

Один із дописувачів заявив, що працював у цій мережі ресторанів, і додав, що "можливо, вони зняли ремінь для чищення [в духовці] й не вдягнули [захисної] стрічки". Інші переконані, що це — частина обертального елементу тістомісильної машини, який відпав у тісто і залишився там.

шматок металу в піці (фото: floatign/X)

Окрім думок, як шматок металу міг потрапити в їжу, більшість користувачів висловила обурення неналежним сервісом у Pizza Hut, і вимагають покарання мережі закладів харчування. Серед дописувачів також лунали думки подати до суду за таке ставлення до клієнтів і вимагати компенсації.

У відповідях до коментарів, Ембер написала, що говорила з кухарем, але той вдав, що нічого такого не сталося і цього не могло статися, бо в них немає нічого схожого з такими металевими вставками.

"Видно, на кухні в них немає нічого металевого, так? Важко в це повірити", — іронічно написала дівчина.

Коментатори почали активно позначати заклад у своїх коментарях і вимагати відповіді за неналежний сервіс, однак жодної відповіді не було. Пізніше прессекретарка компанії Pizza Hut UK Шарлотта Кросбі сказала, що заклад знає про цей прикрий інцидент і вже розпочав службове розслідування.

"Здоров’я та безпека наших клієнтів є нашим найбільшим пріоритетом, тож ми хочемо запевнити всіх наших клієнтів, що наразі проводиться ретельне розслідування. Ми можемо підтвердити, що це — одиничний випадок, підтримуємо зв’язок із замовником і оператором франшизи", — сказала пані Кросбі.

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